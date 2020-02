Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisenberger Kalenderspenden für den Nachwuchs

Exakt 1720 Euro hat die jüngste Kalenderspendenaktion der Sparkasse Jena-Saale-Holzland in den Filialen Eisenberg und Bürgel erbracht. „Wir haben in Eisenberg rund 900 Euro Kalender verteilt“, sagte Kundenberater Ingolf Berger. In Bürgel seien es zwischen 300 und 350 Stück gewesen, ergänzte Kollegin Katja Geibel. Dafür konnten die Kunden die Spendenboxen füllen.

Spendenempfänger haben sich vorgestellt

In Eisenberg können sich der Kindergarten Zwergenland, der Kreissportbund und der Mühltallaufverein über je 350 Euro freuen. In Bürgel gehen je 335 Euro an den Kindergarten Sausewind und die SG Thalbürgel. Zum Auftakt der Spendenaktion warb eine Gruppe aus dem „Zwergenland“ mit einem Kuchenbasar um die Gunst der Spender, auch der Kreissportbund stellte seine Angebote in der Sparkassen-Filiale am Großen Brühl vor. „So etwas ist wunderbar, damit die Kunden auch wissen, wofür sie ihr Geld geben“, meinte Ingolf Berger.

Geld fließt in neues Gerät und Trikotsätze

In den Kindergärten soll die Finanzspritze in die Ausstattung investiert werden. „Wir sparen schon seit längerem auf ein Spielgerät für die Ein- bis Zweijährigen“, erzählte Romy Lehmann, Leiterin im Kindergarten Sausewind in Bürgel. „Und wir wollen im Flur eine Kletterwand errichten“, sagte Ina Fiedler aus dem „Zwergenland“, die 350 Euro reichten zumindest für ein Element dafür aus. Der Kreissportbund will die Summe ins Ehrenamt stecken, so Geschäftsstellenleiter Jens Büchner. Konkret wolle man mit dem Geld anfallende Kosten decken, die bei der Ausbildung zum Erwerb der Jugendleiter-Card anfallen. Die SG Thalbürgel will einen neuen Trikotsatz für die E-Junioren anschaffen. „Und wenn noch etwas übrig bleibt, vielleicht noch ein paar Trainingsmittel“, meinte ihr Trainer Robert Sander.

Sparkasse bietet Unterstützung an

Und auch der Mühltallaufverein will in den Nachwuchs investieren: „Wir haben 30 Kinder im Verein, die wir mit einheitlichen Trikots ausstatten wollen“, sagte Vorsitzender Günther Stierand. Außerdem richte der Verein am 1. Mai ein Kinder- und Familienfest und am 6. Mai ein Integratives Sportfest für alle Kinder aus dem Landkreis und Jena aus, auch dafür werde Geld benötigt. „Wir würden uns freuen, wenn Vereine oder andere Institutionen direkt auf uns zukommen“, betonte Ingolf Berger. Es gebe neben der Kalenderspendenaktion auch viele weitere Möglichkeiten, diese finanziell zu unterstützen.