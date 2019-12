In der Kirche St. Salvator in Saasa haben Kinder und Jugendliche ein Krippenspiel aufgeführt.

Eisenberg/Saasa. In der Kirche von Saasa ist am vierten Advent die bekannte Weihnachtsgeschichte ganz klassisch aufgeführt worden.

Eisenberger Kinder bestehen Krippenspiel-Premiere mit Bravour

Die kleine Kirche von Saasa ist am Sonntagnachmittag bis auf den letzten Platz gefüllt. Obwohl Karola Plötner das Krippenspiel für die evangelische Kirchgemeinde in Eisenberg schon viele Jahre ehrenamtlich betreut, ist sie angespannt. „Die kleineren Kinder sind heute das erste Mal dabei“, erzählt sie. Daher werden die Erzähler auch den größten Part in der bekannten Weihnachtsgeschichte übernehmen, die ganz klassisch erzählt wird. „Die Vorschulkinder können ja noch gar nicht lesen, und so müssen sie nicht so viel Text lernen.“

Über 20 Mitwirkende sind insgesamt in diesem Jahr am Krippenspiel beteiligt. Viele kennt Karola Plötner aus der Teestube Shelter, dem Kinder- und Jugendtreff der Kirchgemeinde. „Unsere zwei Erzähler gehören zur Anspielgruppe der Johanniter im Diakoniezentrum Bethesda.“

In Saasa wird das Krippenspiel mit reduziertem „Bühnenbild“ gezeigt. Zur Aufführung an Heiligabend in der Stadtkirche in Eisenberg wird Maria des Jesuskind in einem extra dafür gebauten Stall zur Welt bringen, und Josef wird an eine richtige Tür klopfen und um Einlass für sich und seine schwangere Frau bitten.

Karola Plötner hat alleine acht Kostüme für die jungen Schauspieler genäht, doch sie kann sich auch auf ein eingespieltes Helferteam verlassen. „Ich habe einige Familien, die mich unterstützen, ohne sie würde es nicht gehen“, sagt sie.

Nach der Premiere für das Krippenspiel in diesem Jahr gab es im Übrigen viel verdienten Beifall – und eine erleichterte Karola Plötner.

Das Krippenspiel wird an Heiligabend, 15 Uhr, in der Stadtkirche St. Peter in Eisenberg erneut aufgeführt.