Eisenberger Klavier-Festival nicht vor 2022

Das Musikfestival „Eisenberg spielt Klavier“, das seit 2015 alle zwei Jahre von der Kulturfabrik Eisenberg ausgerichtet wird, findet in diesem Jahr nicht statt. „Wir würden das Festival gerne durchführen“, sagt Alexandra Poppe-Porwol von der Kulturfabrik auf Nachfrage. Normalerweise würde man sich derzeit auch schon mitten in der Planung befinden. Aber pandemiebedingt mache eine Ausrichtung frühestens 2022 wieder Sinn. „Musik mit Künstlern in Masken, das macht keinen Spaß.“ Sollte sich das Infektionsgeschehen in Richtung Sommer wieder beruhigen, könnte man aber die Konzertreihe „Meister am Klavier“ auf der Leuchtenburg wieder aufnehmen.