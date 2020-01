Für „Krause goes Future“ haben sich Ciara Scharf, Mia Tittel, Jeremy Wallek Ramos, Jule Baas, Franziska Much (vorne, von links) sowie Raymon Werner (hinten links) stark dafür gemacht. Stephanie Mädel betreut das Projekt, Volksbank-Vorständin Katrin Spindler (hinten rechts) brachte den Scheck.

Eisenberg. Regelschule bekommt gebrauchte Computer aus Jena und eine Spende für deren Einrichtung – dank „Krause for Future“

Eisenberger Krause-Schüler helfen sich selbst

Lieber nicht warten, bis die Politik aufwacht: Die Regelschule „Karl Christian Friedrich Krause“ in Eisenberg bekommt über ihren Förderverein 2277 Euro von der Volksbank Eisenberg. Das Geld soll helfen, die Technik der Schule aufzustocken. 30 gebrauchte Computer von der Firma Jena-Optronik kommen demnächst in die Schule und sollen vorhandene, teils jahrzehntealte Technik ersetzen. Die Arbeitsgemeinschaft (AG) „Krause goes Future“ hat sich unter Anleitung von Stephanie Mädel darum bemüht – und mit mancher Aktion schon um Spenden geworben.

So tanzte man zum Mohrenfest, um auf das Projekt aufmerksam zu machen. Mit den aufgetanen Mitteln konnte der Förderverein die Umgestaltung der früheren Lernwerkstatt in eine Bibliothek anschieben, berichtet Schüler-Aktivist Jeremy Wallek Ramos. Die Schüler haben mitgemalert und Möbel aufgebaut, um den Raum zu gestalten. „Und es kommen immer mehr Bücher dazu“, sagt Jeremy. Mit einem Schlag die Eisenberger Rechentechnik erneuert Den Schülern ist klar, dass manche Besserung, die sie mit anschieben, ihnen vor dem Abschluss nicht mehr helfen wird. Sie lernen fürs Leben. Nach der Bibliothek sind die Computerräume der Schule das zweite Projekt der AG. Die 30 „neuen“ Rechner dürften die Technik der Schule auf einen aktuellen Stand heben, was Stephanie Mädel wichtig ist: „Es gibt auch viele kostenlose Computerprogramme, die beim Lernen helfen können oder später wichtig werden“, so die Grafikerin. Die Schüler der AG und Ex-Schulleiter Jürgen Lindig wollen beim Einrichten der Computer helfen. Die Volksbank-Spende soll noch anfallende Kosten decken – auch die Möbel brauchen Modernisierung. Noch hapert es beim Internetanschluss. Derzeit verfügt die Schule über einen 16-Megabit-Zugang. Ziel des Digitalpakts für Schulen sind 30 Megabit pro Klassenzimmer – das aber kann dauern. Hier will Mädel improvisieren. Volksbank-Vorständin Katrin Spindler lobt das Projekt. „Gerade weil die Schüler hier selbst aktiv werden.“ Seit Jahren schon verzichte man zu Weihnachten auf Präsente für Kunden und werbe selbst um Spenden für ein Eisenberger Projekt – in diesem Jahr fiel die Wahl auf die AG „Krause goes Future“.