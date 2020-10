Eisenberger Künstlerin stellt in Gera, Jena und Sinzig aus

Herausforderungen sind selbstständigen Künstlern wie Katrin König aus Eisenberg nicht fremd, die Corona-Krise bedeutete für Kunst und Kultur allerdings einen so nicht gekannten Kahlschlag. Mit dem Lockdown im Frühjahr wurde ein Projekt nach dem anderen auf Eis gelegt, Ausstellungen verschoben oder ganz abgesagt. „Im Institut für Biochemie in Jena hängt seit März eine große Ausstellung von mir“, sagt Katrin König. Genauso lange sei die Einrichtung wegen der Pandemie allerdings für die Öffentlichkeit geschlossen – „mal sehen, wie sich das dort entwickelt.“

Zumindest jetzt im Herbst kann die Eisenbergerin ihre großformatigen Druckgrafiken doch noch in der Region und auch darüber hinaus präsentieren. Im September nahm sie an einem internationalen Künstlertreffen in Naumburg teil, dem 12. Europäischen Pleinair, organisiert von der Galerie Huber & Treff aus Jena. „Das war total schön, wir sind eine Woche im Blütengrund bei Naumburg gewesen und haben dort zusammen unter freiem Himmel gearbeitet.“ Die Ergebnisse dieser Freilicht- oder Pleinairmalerei (von französisch en plein air: im Freien) sind noch bis zum 17. Oktober in der Jenaer Galerie zu sehen.

Ausstellung in Sinzig würdigt die Druckkunst

Noch etwas länger, bis zum 31. Oktober, stellt Katrin König im Rahmen des 1. Druck-Kunst-Festivals in Sinzig (Rheinland-Pfalz) aus. „Das sollte eigentlich schon im März stattfinden und kann nun nachgeholt werden“, freut sich die Künstlerin. Das Festival würdigt die traditionelle Druckkunst und ihre Ernennung zum immateriellen Kulturerbe der Unesco. Es zeigt vielfältige Techniken, vom Holzschnitt bis zur Radierung, von der Lithografie bis zum Sieb- und Digitaldruck. Katrin König ist eine von 52 Künstlern, die sich „aus einer Flut von hochkarätigen Bewerbungen“, so die Organisatoren, für die Ausstellung in den großen Industriehallen der Alten Druckerei Sinzig empfohlen haben.

Etwas kleiner als die bisher genannten fällt die dritte Schau aus, an der sich die Eisenberger Künstlerin aktuell beteiligt. Nur noch bis zu diesem Wochenende gehört sie zu den sechs Künstlern, die ihre Werke in Kirchen in Gera und Umgebung präsentieren. Unter dem Titel „Nimbus – Kunst in Kirchen“ öffnet der Kirchenkreis Gera zum 12. Mal seine Kirchen für Kunstausstellungen. Katrin König präsentiert sich in der Kirche von Markersdorf. „Mein Bild hängt frei hinter dem Altar“, erzählt sie. Die Installation sei ziemlich aufwendig gewesen, „wir haben extra eine Konstruktion dafür bauen müssen.“ Dafür verspricht ihre moderne Grafik im alten Gotteshaus eine spannende Kunsterfahrung.

Dieses schwierige Jahr beendet Katrin König mit ihrer wiederholten Teilnahme an der Kunstmesse „artthuer“, organisiert vom Verband Bildender Künstler Thüringen. Vom 6. bis 8. November können die Besucher auf der Messe in Erfurt mit den Künstlern ins Gespräch kommen und Werke direkt am Messestand erwerben.

Aktuelle Ausstellungen mit Werken von Katrin König

Bis 17. Oktober: Ergebnisse vom Europäischen Pleinair-Symposium, Galerie „Huber & Treff“, Charlottenstraße 19, Jena. Geöffnet montags, 9 bis 13 Uhr; donnerstags und freitags, 15 bis 18 Uhr; samstags, 10 bis 15 Uhr und nach Vereinbarung

Bis 11. Oktober: „Nimbus – Kunst in Kirchen“, Kirche Markersdorf bei Gera, geöffnet Samstag und Sonntag, 10 bis 17 Uhr

Bis 31. Oktober: Ausstellung zum ersten Druckkunst-Festival in der Alten Druckerei Sinzig, Mühlbachstraße 40, geöffnet samstags und sonntags, jeweils von 11.30 bis 17.30 Uhr. Jeden Sonntag, 15 und 16 Uhr, Führungen durch die Welt der Druck-Kunst (vorher anmelden unter 02642-42516 oder ewalterscheid@t-online.de)