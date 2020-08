Eisenberg. Dazu laden Bea Müller und Eva Schletter am 28. August in den Schlosshof Eisenberg ein. Der schönste Klappstuhl wird prämiert.

Am kommenden Freitag, 28. August, und am 4. September laden die Akteure Bea Müller und Eva Schletter zu einem Klappstuhltheater im Eisenberger Schlosshof ein.

Dabei werden sie in den Rollen von Herzogin Christiana und Herzogin Sofie Marie das Publikum mit einer spannenden Fortsetzung der Mohrensage – „Der Eisenberger Mohrenraub“ – unterhalten. Allerdings tauchen die beiden Hoheiten inkognito auf, verkleidet als Touristinnen, um aus erster Hand zu erfahren, ob die Eisenberger höfliche, hilfsbereite und zufriedene Bürger sind. Auch möchten sie in Erfahrung bringen, was sie stört, was sie ärgert oder aufregt.

Doch kaum haben sie sich unter das Volk gemischt, verkündet Sofie Marie unter heller Aufregung: „Der Eisenberger Mohr wurde geraubt!“ Wer mitfiebern möchte, ob und wie der Eisenberger Mohr gerettet wird, der sollte am Freitag im Schlosshof vorbeischauen und einen Klappstuhl mitbringen.

Der originellste Stuhl wird übrigens auch prämiert. Der Eintritt ist frei. Eine Spende ist jedoch willkommen.

„Der Eisenberger Mohrenraub“ als Klappstuhltheater am Freitag, 28. August und 4. September, Beginn jeweils 19 Uhr, Dauer ca. 45 Minuten. Bei Regen, Sturm oder heftigen Wind müssen die Aufführungen leider ausfallen.