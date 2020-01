Die Eisenberger Partnerkompanie bei der Bundeswehr, die 3. Kompanie des Panzerpionier-Bataillons (Gera) hat 1343,43 Euro an das Soldatenhilfswerk der Bundeswehr gespendet. Zur formellen Überreichung des Schecks kamen unter anderem Kompaniechef Major Daniel Schmidt, Bürgermeister Michael Kieslich und Stabsfeldwebel René Walter (von links am Scheck).

Eisenberger Partnerkompanie bald auf dem Weg nach Litauen

1343 Euro gehen aus Eisenberg an das Soldatenhilfswerk der Bundeswehr. Das Geld haben Soldaten der 3. Kompanie des Panzerpionier-Bataillons mit Standort in Gera auf dem Nachtweihnachtsmarkt in Eisenberg gesammelt. Seit vergangenem Jahr ist die Kompanie mit der Stadt Eisenberg verbunden. Zum Nachtweihnachtsmarkt hat man in eigens hergestellten Bechern Glühwein serviert und Suppe ausgereicht, sagte Oberleutnant Jim Ray Taverna.

Oberleutnant Jim Ray Taverna zeigt den Event-Becher, der mit Siegel von Bataillon und Stadt zum Weihnachtsmarkt geschmückt ist. Nicht wenige Weihnachtsmarktbesucher hatten einen solchen gegen Pfand mit nach Hause genommen. Foto: Florian Girwert

Sechs Soldaten waren im Einsatz. „Die Resonanz war so gut, dass wir bereits jetzt mehr freiwillige Meldungen für das nächste Jahr haben“, so Taverna. Die 1343 Euro sind beim Soldatenhilfswerk gut aufgehoben, weiß der verantwortliche Stabsfeldwebel René Walter: „Das Hilfswerk steht Soldaten zur Seite, die unverschuldet in schlimme Situationen geraten“, berichtet er. Neben Hilfe bei posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) nach Einsätzen stehe man den Kameraden auch bei Schicksalsschlägen zur Seite, die Menschen schon mal aus der Bahn werfen könnten.

Mit Eisenbergern über die Missionen ins Gespräch kommen

Für die Patenschaft war es das erste wirklich gemeinsame Projekt von Stadt und Kompanie. „Schön, dass wir das so schnell mit Leben gefüllt haben“, sagte Bürgermeister Michael Kieslich. Und Kompaniechef Major Daniel Schmidt gab sich zuversichtlich, dass es nicht bei Auftritten auf dem Nachtweihnachtsmarkt bleiben werde. Es gelte, die Bürger der Stadt hin und wieder auf dem Laufenden zu halten, was „ihre“ Kompanie gerade zu tun hat. In ein paar Wochen wird ein Teil der aktuell etwa 120 Soldaten für einige Monate nach Litauen verlegt, um an der Nato-Mission „Enhanced Forward Presence“ teilzunehmen.

Nachdem russische Soldaten auf der Krim aufgetaucht waren und Russland sich die Halbinsel seither angeeignet hat, ist man nicht zuletzt im Baltikum nervös geworden. Die Mission, deren Titel man mit „verstärkter Vorne-Präsenz“ übersetzen könnte, soll etwa im Baltikum Mut machen und Flagge zeigen. Auch darüber wolle man mit den Bürgern nach und nach ins Gespräch kommen, so Schmidt.