Eisenberger Prinzessinnengarten wird zum Bienengarten

Das Summen der Insekten ist an diesen nasskalten Herbsttagen vorerst verstummt. Im kommenden Frühjahr heißt der Prinzessinnengarten im Eisenberger Schlosspark Bienen, Hummeln und Co. ganz besonders willkommen. In den vergangenen Wochen ist die kleine Grünfläche zwischen dem Laubengang im Bogengarten und der Parkmauer zu einem besonders insektenfreundlichen Areal umgestaltet worden.

Die Neugestaltung des Prinzessinnengartens zum Bienengarten entspricht dem Gesamtkonzept des Landschaftsarchitekten Daniel Rimbach für den denkmalgeschützten Schlossgarten in Eisenberg. Nachdem der Stadtrat dem Konzept im Vorjahr zugestimmt hatte, wird es – auch in Abhängigkeit der verfügbaren Finanzen – schrittweise umgesetzt.

In einem ersten Schritt im Prinzessinnengarten waren verwilderte Sträucher und Gehölze entlang der Mauer entfernt worden. Das stößt nicht bei allen Eisenbergern auf Gegenliebe. „Damit soll eine Beschädigung der Mauer und eine zu starke Verschattung der Gesamtfläche vermieden werden“, heißt es zur Erläuterung aus dem städtischen Bauamt.

In einem weiteren Schritt sind Pflanzflächen und Beete angelegt worden. Die Blühflächen dienen als Nahrungsgrundlage für Wildbienen und andere Insekten, die sich im Prinzessinnengarten ansiedeln sollen. „Dieses Ziel ist in der gartenpflegerischen Zielstellung verankert und mit den Denkmalschutzbehörden abgestimmt“, sagt das Bauamt der Stadt.

Anfang August hatte die Eisenberger Gartenbaufirma Rosenkranz mit der Umgestaltung des Prinzessinnengartens begonnen. Es wurde eine Auswahl an typ- und standortgerechten Pflanzen, Stauden, Sträuchern und Bäumen für das Projekt vorgenommen. Neben Gräsern zieren Wolfsmilchgewächse und Fette Henne die neuangelegten Beete. „Die sind dicht bepflanzt und die Pflanzensorten können auch dem Klimawandel entsprechend Trockenheit vertragen“, erläutert Uli Rosenkranz. An von wild gewachsenen Sträuchern und Bäumen befreiten Natursteinmauern des Gartens hat er am Montag noch Rosensträucher eingepflanzt.

„Zwischen den Rosen ist an der Mauer ausreichend Platz für die drei geplanten Insektenhotels“, erläutert Rosenkranz. Am Bau der Insektenhotels will sich die Ortsvereinigung Eisenberg des Kinderschutzbundes gemeinsam mit den Eisenberger Imkern beteiligen. Das wird allerdings erst möglich sein, wenn es die Situation in der Corona-Pandemie zulässt.

Michael John von der Allianz in Eisenberg (links) übergibt dem Eisenberger Bürgermeister Michael Kieslich für die Gestaltung des bienenfreundlichen Prinzessinnengartens im denkmalgeschützten Schlossgarten Eisenberg eine Spende von 2250 Euro aus der Umweltstiftung "Blauer Adler" Foto: Angelika Munteanu

Unterstützung für den bienenfreundlichen Insektengarten gibt es auch in finanzieller Hinsicht. Michael John von der Allianz-Versicherung in Eisenberg hat dem Bürgermeister Michael Kieslich (CDU) für ein insektenfreundliches Eisenberg und speziell für den Bienengarten eine Spende in Höhe von 2250 Euro übergeben – die höchste Einzelspende, die die Stadt bislang für ihre Aktion „Eisenberg blüht und summt“ erhalten hat. Er sei damit dem Spendenaufruf des Bürgermeisters zum Empfang Anfang des Jahres gefolgt, sagt John. Das Geld stammt aus der Umweltstiftung „Blauer Adler“ der Allianz.

„Uns geht es gut als Unternehmen und somit möchten wir auch Projekte unterstützen, künftig auch jedes Jahr in der Stadt Eisenberg. Ich habe dafür schon Ideen“, sagt John. „Mir blutet das Herz, wenn ich den vom Borkenkäfer zerstörten Wald im Mühltal sehe.“ Deshalb sei es wichtig, dass Fehler der Vergangenheit an der Natur in der Zukunft nicht wiederholt werden.

Die Höhe der gesamten Kosten des Umbaus im Prinzessinnengarten lässt sich laut Bauamt aktuell noch nicht beziffern, da noch nicht alle Projektteil abgeschlossen sind. Die Summe, die gefördert wird, beläuft sich auf etwa 4863 Euro, davon sind 3161 Euro Zuwendungen vom Land und 1702 Euro Eigenmittel der Stadt Eisenberg.