Eisenberger Regelschüler kämpfen für neue Computertechnik

Mitglieder der AG „Krause for Future" im Computerkabinett der Krause-Regelschule in Eisenberg. Die Technik (Hardware und Software) ist überaltert und der Digitalpakt für Schulen lässt noch auf sich warten. Mit verschiedenen Aktionen , geplant ist u.a. die Teilnahme am Weihnachtskegeln zum Eisenberger Nachtweihnachtsmarkt 2019, sammeln die Schüler Geld für eine bessere (technische)Ausstattung ihrer Schule.

Das Team der Eisenberger Krause-Regelschule steht für das Gaudi-Kegeln am Freitagabend auf dem Eisenberger Nachtweihnachtsmarkt. Jule und Florian aus der zehnten Klassenstufe und Marin aus der achten, der als Kegler sogar aktiv im Training steht, werden an den Start gehen. Ihr sportlicher Einsatz beim Galgenkegeln auf dem Nachtweihnachtsmarkt gilt einem guten Zweck. „Der Erlös ist für eine bessere Ausstattung des Computerkabinetts an der Regelschule gedacht“, sagt Stephanie Mädl. Sie fördert ehrenamtlich das Regelschulprojekt „Krause for Future“, das einer besseren Ausstattung der Eisenberger Regelschule dient, wozu auch Verbesserungen in der Computertechnik gehören. Und sie hatte auch die Idee dazu, dass die Schule mit einem Team im Gaudi-Wettbewerb auf dem Nachtweihnachtsmarkt antreten wird.