Eisenberg.

Eisenberger Schiller-Gymnasium öffnet seine Türen

Das Friedrich-Schiller-Gymnasium in Eisenberg richtet am Sonnabend wieder einen Tag der offenen Tür aus. „Dort möchten wir Einblicke in unseren schulischen Alltag geben“, sagt Direktor Steffen Riebel. Lehrer und Schüler stellen Lehrinhalte einzelner Fächer vor und beantworten Fragen der Besucher.

„Insbesondere bieten wir Informationen für die Klassenstufe fünf an“, so Steffen Riebel. Auch die Anmeldung zukünftiger Schüler sei bereits zum Tag der offenen Tür möglich. Regulär beginnt die Anmeldewoche für Gymnasien erst am Montag, 2. März. Wer sich am Schiller-Gymnasium anmelden möchte, muss dafür das Halbjahreszeugnis im Original und – wenn erforderlich – eine Empfehlung vorlegen. Auch die doppelte Masernschutzimpfung des Kindes muss nachgewiesen werden.

Parkplatzsituation vor der Schule ist angespannt

Informieren können sich Eltern und Kindern am Sonnabend auch über eine zweite Fremdsprache sowie die Vielzahl der außerschulischen Angebote. Die Schüler der Oberstufe bieten Interessierten Führungen durch das ganze Schulhaus an. Für das leibliche Wohl der Gäste werde gesorgt sein.

Da der Aerobic- und Turnverein Eisenberg am Sonnabend die Turnhalle des Gymnasiums für die Ausrichtung des 11. Internationalen Aerobic-Wettkampfes nutzt, ist die Parkplatzsituation direkt vor der Schule angespannt. Besucher werden daher gebeten, außerhalb des Schulgeländes zu parken.

Tag der offenen Tür am Sonnabend, 29. Februar, 9 bis 13 Uhr, Schillerstraße 1