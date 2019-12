Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisenberger Senioren in Ausschüsse gewählt

Die Senioren von Eisenberg sollen künftig mehr Mitspracherecht in der Arbeit des Stadtrates und seiner Gremien haben. In der Stadtratssitzung am Donnerstagabend sind zwei Vertreter des Eisenberger Seniorenbeirats als berufene Bürger in Ausschüsse des Stadtrats einstimmig gewählt worden.

Seniorenbeiratsmitglied Harald König. Foto: Susann Grunert

Die Beiratsvorsitzende Christa Lindner wird künftig im Kulturausschuss mitarbeiten. Er freue sich bereits auf die Zusammenarbeit, sagte dazu der Ausschussvorsitzende Frank Golombek (CDU).

Harald König, der für den Turn- und Sportverein (TSV) Eisenberg im Seniorenbeirat der Stadt Eisenberg vertreten ist, wird sich künftig als berufener Bürger in die Arbeit des Bauausschuss des Stadtrates einbringen.