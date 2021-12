Eisenberger Seniorenbeirat wichtelt

Die Vorsitzende des Eisenberger Seniorenbeirats Christa Lindner und Mitstreiterin Karin Franke (v.l.) überreichen Senioren in der Kreisstadt kleine Weihnachtspräsente.

Eisenberg. Präsente für Senioren als Ersatz für abgesagte Weihnachtsfeier.

Die Vorsitzende des Eisenberger Seniorenbeirats Christa Lindner und Mitstreiterin Karin Franke (v.l.) überreichen bedürftigen Senioren an der Eisenberger Tafel kleine Weihnachtspräsente. Neben einer kleinen Süßigkeit waren auch Informationen zur Seniorenarbeit und zur Tätigkeit des Beirates angefügt. Die Geschenkeaktion ist ein kleiner Ersatz für die Seniorenweihnachtsfeier in der Stadthalle, welche in diesem Jahr wegen der Coronavirus- Pandemie nicht stattfinden konnte.