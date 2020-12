Eisenberger Stadtbrandmeister berufen

Ronny Keutsch (Mitte) ist in der Stadtratssitzung am Donnerstagabend in Eisenberg erneut zum Stadtbrandmeister der Kreisstadt berufen wurden. Zu seinen Stellvertretern hat Bürgermeister Michael Kieslich (CDU) Patrick Riedel (links) und Robert Adelt berufen.

Der Ernennung zu Ehrenbeamten ist eine neuerliche Wahl des Wehrleiters in der Freiwilligen Feuerwehr Eisenberg wenige Tage zuvor vorausgegangen. Im zweiten Wahlanlauf hat Keutsch 95 Prozent der Stimmen von den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Eisenberg erhalten.