Tausende Besucher hat das Stadtfest in Eisenberg im Vorjahr mit einem neuen Veranstalter und mit neuem Konzept als Mohrenfest in die Kreisstadt des Saale-Holzlandes gelockt.

Eisenberger Stadtfest muss neu ausgeschrieben werden

Wenn es nach dem Eisenberger Kulturausschuss ginge und auch vielen Bewohnern der Kreisstadt, dann könnte das Stadtfest, so wie es im Vorjahr als Mohrenfest gefeiert wurde, auch in Zukunft so weiter gestaltet werden. „Mit neuer Veranstaltungsagentur und neuem Konzept hat es eine große Resonanz über die Stadt hinaus gefunden“, konstatiert Bürgermeister Michael Kieslich (CDU). In diesem Jahr wird noch eine zweite Auflage des Eisenberger Mohrenfestes gefeiert, am Wochenende vom 22. bis zum 24. Mai und nochmals ausgerichtet vom Konzept-Team aus Gera.

Kleine Wünsche, wie das Fest noch wirkungsvoller gestaltet werden könnte, haben die Mitglieder im Kulturausschuss durchaus: einige Attraktionen mehr für Kinder beispielsweise und die langen Gassen im historischen Stadtzentrum zwischen den verschiedenen Festplätzen sollten auch belebt, geschmückt und mit Hinweisen zu den nächsten Aktionsplätzen ausgestattet werden. Die Händler in der Eisenberger Innenstadtinitiative haben bereits Ideen, weitere sind gefragt, damit auch die Zweitauflage des Mohrenfestes ein Erfolg wird. Auch der Wunsch nach einer Überdachung, jedoch ohne störendes Festzelt auf dem Markt, als Alternative bei Regen wurde mehrfach laut. Shuttle-Bus schon zum Stadtfest 2020 An der Erfüllung des Wunsches des Seniorenbeirats, für ältere Menschen einen Bus zum Fest fahren zu lassen, wird im Rathaus bereits gearbeitet. „Wir wollen eine Lösung mit einem Kleinbus anbieten“, sagt der städtische Haupt- und Ordnungsamtsleiter Holger Schmoock. Dafür werden noch Partner gesucht, denn die JES Verkehrsgesellschaft mit ihrem großen Stadtbus hat keine Samstagsverbindungen auf der Stadtlinie im Fahrplan. Doch nach dem Fest ist nicht unbedingt vor dem nächsten Fest in Eisenberg. Denn offen ist die Frage: Wie geht es weiter mit dem Stadtfest im kommenden Jahr? Die Antwort ist eine rein rechtliche, die der städtische Haupt- und Ordnungsamtsleiter Holger Schmoock beantwortet hat: „Das Ausrichten des Stadtfestes 2021 muss neu ausgeschrieben werden.“ Zum Verständnis hat Bürgermeister Kieslich erklärt: „Der Vertrag mit dem Konzept-Team Gera war im Dezember 2018 geschlossen worden mit der Gültigkeit für ein Jahr und mit der Option auf Verlängerung für ein weiteres Jahr.“ Die Option auf Verlängerung haben Stadt und Veranstalter gezogen. Damit gilt der bestehende Vertrag noch bis zum Ende dieses Jahres und die Geraer Veranstaltungsagentur wird in ähnlicher Form wie im vergangenen Jahr auch im Mai dieses Jahres das Mohrenfest ausrichten. Längerer Vorlauf für die Festorganisation Wer der Veranstalter im kommenden Jahr sein wird, ist damit offen. Stadt und Kulturausschuss sind sich einig, dass das Ausrichten des Festes im Jahr 2021 schnell ausgeschrieben werden muss – um einen guten Veranstalter zu bekommen und um diesem genügend zeitlichen Vorlauf für die Organisation zu ermöglichen. Einigkeit besteht auch darin, die Gültigkeit des künftigen Vertrages auf mehr als ein Jahr auszuweiten, um dem künftigen Veranstalter die langfristige Planung und Organisation von Künstlern und Attraktionen für die nächsten Stadtfestes in der Kreisstadt zu ermöglichen. In der seiner nächsten Sitzung will der Kulturausschuss bereits erste Nägel mit Köpfen machen und über den Katalog der Anforderungen an Veranstalter und künftige Stadtfeste in Eisenberg beraten. „Es gilt, auch in den nächsten Jahren das Niveau zu halten“, setzt der Ausschussvorsitzende Frank Golombek (CDU) als Ziel.