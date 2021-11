Eisenberger Stadtrat macht Weg frei für Jugendbeirat

Die Partei Die Linke lud am 25. Februar zu einer Diskussionsrunde in den Wasserturm ein. Thema war die mögliche Bildung eines Jugendbeirates für Eisenberg. Es sprachen Stadtrat Steffen Much (links) und Landtagsmitglied Anja Müller. Mit im Bild ist Sven Schlossarek, Mitarbeiter im Wahlkreisbüro von Anja Müller.