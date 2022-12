Eisenberger Suptur: So schreiten die Arbeiten voran

Superintendent Arnd Kuschmierz, der neue Bauberater Uwe Grzywa und dessen Vorgänger Ulrich Sittner (v.l.) am Markt 11 in Eisenberg.

Eisenberg. Es ist eins der schönsten Renaissancegebäude Eisenbergs: Dachsanierung am Markt 11 abgeschlossen – Arbeiten an Westfassade und Treppenhaus auf 2023 verlegt

Seit 1. September ist Uwe Grzywa der neue Bauberater des evangelischen Kirchenkreises Eisenberg. Noch begleitet sein Vorgänger Ulrich Sittner das Bauprojekt am Markt 11 in Eisenberg weiterhin mit und unterstützt zudem bei der Einarbeitung von Grzywa, erläutert Superintendent Arnd Kuschmierz. Mittlerweile ist das Gerüst an einem der ältesten Gebäude der Stadt verschwunden. „Die Baumaßnahme Dach ist nun fertig“, erläutert Uwe Grzywa. Die Sanierung vom Dachtragwerk sowie die Neueindeckung seien denkmalgerecht erfolgt. Hier seien die Schäden größer gewesen, als erwartet, sagt Ulrich Sittner, der die Arbeiten am Gebäude der Superintendentur von Beginn an betreut hat.

Arbeiten voraussichtlich Ende 2023 abgeschlossen

Die Sanierungen an der Westfassade habe man auf das nächste Jahr verschieben müssen. Das konkrete Angebot sei sehr viel höher gewesen als eingeplant, weshalb man die Ausschreibung zunächst gestoppt habe, sagt Arnd Kuschmierz. Auch das Treppenhaus, was als Besonderheit in sich selbst tragend und ohne Mittelsäule sei, wolle man im gleichen Atemzug renovieren und restaurieren lassen. In Abhängigkeit davon, wie die Preise sich im nächsten Jahr entwickeln, müsse man nun schauen, wie vorgegangen werden könne.„Ich habe 1988 mit dem Dienst hier begonnen, da war das Treppenhaus schon nicht sehr schön“, erinnert sich Ulrich Sittner. Zunächst habe es jedoch andere Bauvorhaben gegeben, das Treppenhaus sei hinten angestellt worden. Doch es sei immer der Wunsch gewesen, auch dieses Vorhaben noch zu schaffen. „Viele Touristen schauen sich die Treppe an. Es ist eins der schönsten Renaissancegebäude“, so Sittner. Bereits 1728 sei das Gebäude Sitz der Superintendentur geworden. Wenn alles gut laufe, könnten die noch ausstehenden Sanierungsarbeiten am Gebäude bis Ende nächstes Jahr fertig werden, erläutert Uwe Grzywa.

Seit 37 Jahren im Dienst der Kirche

„Seit über 10 Jahren arbeitete ich hauptamtlich als Bauberater für unseren großen und schönen länderübergreifenden Kirchenkreis“, sagt Ulrich Sittner. 1988 habe er einst als Küster und Hausmeister in Eisenberg begonnen, mittlerweile sei er im Ruhestand und nur noch in einer geringfügigen Beschäftigung für den Kirchenkreis tätig. Auch im Bauausschuss des Kirchenkreises wolle er noch bis zum Ende der Legislaturperiode mitarbeiten, sagt er. „Seit 1985 arbeite ich im kirchlichen Dienst, das werden dann Ende 2022 siebenunddreißig spannende und fruchtbringende Dienstjahre. Drei Superintendenten – Edgar von Thaler, Dietrich Worbes, Arnd Kuschmierz – und viele Menschen in unseren Kirchengemeinden durfte ich kennen- und schätzen lernen“, sagt Sittner rückblickend.

Mit seiner Ausbildung als Malermeister habe Uwe Grzywa einen guten Blick auf die Dinge. Auch habe er schon vor seiner Tätigkeit als Bauberater des Kirchenkreises, der 130 Kirchen umfasst, viele Baumaßnahmen organisiert, sagt Arnd Kuschmierz. Unter anderem sei er zwölf Jahre lang in einem Bauunternehmen in Schkölen tätig gewesen, so Grzywa. Für ihn sei eine berufliche Veränderung wichtig und notwendig gewesen, ein Grund dafür seien unter anderem zunehmende Probleme der Branche gewesen, wie etwa der wachsende Fachkräftemangel. „Ich fühle mich bislang sehr, sehr wohl“, resümiert der neue Bauberater über seine ersten Monate im neuen Job.