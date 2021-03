Eisenberger Tafel startet Spendenaktion im Internet

Seit Montag, 1. März, läuft auf der Internet-Plattform „GoFundMe“ eine Spendensammelaktion für die Eisenberger Tafel. Konkret wollen die Mitarbeiter der Einrichtung Geld für einen neuen Transporter sammeln, das sportliche Spendenziel liegt bei 20.000 Euro. „Unser alter Transporter ist mittlerweile neun Jahre alt“, erzählt Teamleiterin Silke Michaelis. Nahezu täglich sind die Fahrer mit dem Auto und einem zweiten, kleineren Fahrzeug im Saale-Holzland-Kreis und darüber hinaus unterwegs, um für die Tafel bereitgestellte Lebensmittel aus verschiedensten Verkaufsstellen abzuholen. „Da kommen pro Woche schon zwischen 400 und 500 Kilometer zusammen, je nachdem, wohin es geht“, weiß Silke Michaelis. Denn teilweise fahre man bis Blankenhain im Weimarer Land oder bis Erfurt, um Waren einzusammeln.

Der alte Transporter, ein Ford Transit, konnte damals ebenfalls aus Spenden finanziert werden, davon zeugen zahlreiche Aufkleber der Sponsoren am Auto. „Dieses Mal wollten wir es über das Internet versuchen“, meint die Teamleiterin. Denn beide Autos sind in die Jahre gekommen, und der Verschleiß kostet: „Die Aufenthalte in der Werkstatt werden immer häufiger.“ Bisher hätten die Fahrzeuge stets wieder flott gemacht werden können, doch ein Totalausfall wäre fatal. „Wir sind auf die Autos angewiesen, sonst haben unsere Kunden nichts zum Essen.“

Zahl der Bedürftigen hat während Corona zugenommenEin gebrauchter Transporter koste zwischen 15.000 und 20.000 Euro, meint Silke Michaelis. Um Hygienevorgaben einzuhalten und die Lebensmittel so frisch wie möglich weitergeben zu können, soll das neue Auto auch eine Kühlfunktion besitzen. Bis Dienstagnachmittag waren knapp 300 Euro gespendet worden – „Das ist ein Anfang“, freut sie sich. Zeitlich begrenzt ist die Spendenaktion auf der Internet-Plattform im Übrigen nicht.Die Eisenberger Tafel wurde im Mai 2007 in der Kreisstadt eröffnet, seit 2012 gibt es zusätzlich eine Ausgabestelle in Hermsdorf. Dank ihrem Team aus festangestellten Mitarbeitern, Mini-Jobbern und Ehrenamtlichen konnte Silke Michaelis die Tafel auch während der nun schon ein Jahr andauernden Corona-Pandemie am Laufen halten, denn sie wird dringend gebraucht: „Fast täglich kommen Neuanmeldungen von Bedürftigen dazu.“ Aktuell versorgt man rund 280 Erwachsene und 90 Kinder.Info: Wer spenden möchte, besucht die Internetseite de.gofundme.com und gibt in die Suche „Tafel Eisenberg“ ein.