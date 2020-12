Eisenberger Tafel überrascht Kinder

Statt einer Weihnachtsfeier gibt es in der Corona-Pandemie von der Eisenberger Tafel Geschenke für Kinder aus bedürftigen Familien.

Eisenberg. 30 Geschenkbeutel an die Jüngsten aus bedürftigen Familien ausgeteilt.

Eine Weihnachtsfeier für Kinder aus bedürftigen Familien kann die Eisenberger Tafel in diesem Jahr nicht ausrichten wegen der Corona-Pandemie. Doch die Spende, die die Tafel vom Lionsclub Eisenberg für das Ausrichten der diesjährigen Weihnachtsfeier für Kinder erhalten hatte, ist dennoch gut angelegt.

„Um den Mädchen und Jungen eine kleine Freude zu bereiten, wurden für 30 Kinder Geschenkbeutel zusammengestellt“, berichtet Teamleitern Silke Michaelis von der Eisenberger Tafel. Die liebevoll verpackten kleine Geschenke würden bei der der Ausgabe von Lebensmitteln an die Kinder beziehungsweise an deren Eltern ausgegeben. „Wir freuen uns, dass wir mit der Hilfe und Unterstützung des Lionsclub Eisenberg den bedürftigen Kindern eine Überraschung zur Weihnachtszeit bereiten können, dafür ein großes Dankeschön“, sagt Silke Michaelis. Den Menschen in der Kreisstadt und im Saale-Holzland wünscht das Team der Tafel Eisenberg ein frohes Fest und für das neue Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg.