„Eisenberger Tage“ 2024 in Thüringen

Die Bürgermeister der vier Eisenberg-Gemeinden: Peter Funck aus Eisenberg in der Pfalz, Franz Wachter aus Eisenberg an der Pinka im österreichischen Burgenland, Michael Kieslich und Manfred Krössel aus dem allgäuer Eisenberg.

Eisenberg. Delegationen aus vier Städten trafen sich im Allgäu. Es fand ein abwechslungsreiches Programm statt.

Am vergangenen Wochenende fanden nach zweijähriger Corona-Pause die von den Teilnehmenden lang ersehnten „Eisenberger Tage“ statt. Laut Stadtverwaltung trafen sich Delegationen aus den vier Eisenberg-Gemeinden im deutschsprachigen Raum, Eisenberg in der Pfalz, Eisenberg im Allgäu, Eisenberg an der Pinka im österreichischen Burgenland und der Stadt Eisenberg in Thüringen, in diesem Jahr am Fuße der bayrischen Alpen zu einem abwechslungsreichen Programm.

Am Festabend dankt Bürgermeister Michael Kieslich (CDU) den Allgäuer Gastgebern. „Ich bin froh, dass solche, bereits lange gelebten Treffen, nach den zwei Jahren der Pandemie wieder stattfinden können. Es ist wichtig, dass solche Begegnungen wieder möglich sind“, so Kieslich bei seinem Grußwort in der gut gefüllten Sporthalle der Grundschule im bayrischen Eisenberg. Im kommenden Jahr werden die Eisenberger Tage vom 14. bis 16. April im österreichischen Burgenland stattfinden. 2024 wird die Stadt Eisenberg in Thüringen Gastgeber sein, pünktlich zum Stadtjubiläum, 750 Jahre Stadtrecht.