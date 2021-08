Eisenberger Tierpark-Dach dank Spende dicht

Eisenberg. Eisenberger Tiergarten freut sich über Zuwendung lokaler Unternehmen

„Heute ist das Dach wieder dicht,“, meldet der Leiter des Eisenberger Tiergartens, Mathias Wiesenhütter, am Montag Vollzug. Dank einer Spende konnte das Dach des Kassenhäuschens saniert werden. Zuvor drang Wasser ein. Die Folge: Schimmel und Schäden an der Bausubstanz. Doch die Siegert TFT GmbH aus Hermsdorf und der Verein „Unternehmen für Eisenberg“ sprangen ein und stellten knapp 2500 Euro zur Verfügung. Mit einem Teil des Geldes wurde das Dach abgedichtet, der Rest fließe in die Bauunterhaltung, so Wiesenhütter. Derzeit bringe man bei laufendem Betrieb das Gelände fürs Tiergartenfest am 28./29. August auf Vordermann.