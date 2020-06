Eisenberger Turmfalkenrettung in letzter Sekunde

Am vergangenen Freitagabend ist Jessica Leidolph, die auch Mitglied im Tierschutzverein ist, zur Rettung eines noch ganz jungen Turmfalken gerufen worden. Der sei aus etwa sieben, acht Metern Höhe aus seinem Nistplatz an der Wand eines Hauses in der Nähe des Eisenberger Landratsamtes gefallen. „Unsere Nachbarn saßen im Garten und haben den kleinen Turmfalken entdeckt. Sie haben auch Jessica Leidolph angerufen“, sagt Henrik Bolz-Säbel. Er ist sich sicher, dass es Rettung in letzter Minute war. „Denn etwa 20 Minuten später fing es an zu regnen. Die Nässe und Kälte hätte der junge Vogel vermutlich nicht überlebt.“