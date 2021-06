Eisenberger Wasserturm: In der realen Welt am gefragtesten

Eisenberg. Jugendzentrum Eisenberg öffnet wieder. Stelle im Freiwilligen Kulturellen Jahr kann ab September neu besetzt werden

Nun ging alles ziemlich schnell, da die Inzidenzen flotter in den Keller purzelten als gedacht: Seit 1. Juni hat auch das Jugendzentrum „Wasserturm“ in Eisenberg seine Türen für die Kinder- und Jugendarbeit täglich montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Vorerst gelten noch diverse Beschränkungen, wie zum Beispiel der Zutritt nur für feste Gruppen, eine Teilnahmehöchstzahl und natürlich die allgemeinen Infektionsschutzregeln wie Maskenpflicht und Abstand. Aber auch das könnte sich kurzfristig ändern, wenn der positive Trend so weiter geht. Zumindest sind sich im und am „Turm“ alle einig: Es war höchste Zeit!

„Gerade in den letzten zwei Monaten gab es häufiger die Frage, wann wir denn wieder öffnen würden“, sagt Detlef Poller, der sozialpädagogische Leiter des Jugendzentrums Wasserturm in Eisenberg. Dabei sei die Einrichtung des Bildungswerks Blitz nie ganz geschlossen gewesen. Es gab immer die Möglichkeit, sich bei Problemen und Sorgen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu wenden und einen sogenannten 1:1-Kontakt in Anspruch zu nehmen. Vereinzelt sei dies auch geschehen, sagt Poller, aber die meisten Angebote lagen in der Pandemie brach.

Auch die digitalen Möglichkeiten wurden eher selten genutzt. Nur das „Radio H 2 O“ wurde regelmäßig weiter produziert, und natürlich die Hörzeitung „Holzland hör mal“, die monatlich für Mitglieder des Blinden- und Sehbehindertenverbandes im Landkreis erscheint.

Hier wurde ein Mitmach-Format entwickelt, an dem sich alle Menschen beteiligen konnten. So wurden die Texte dann auch oft von Erwachsenen eingelesen. „Wenn sich die Lage weiter entspannt und wir wieder Zutritt zu den Schulen haben, werden die Presseartikel auch wieder von Schülern gelesen werden“, sagt Pia Lange. Sie absolviert gerade ihr Freiwilligenjahr im Bereich Kultur im Wasserturm und kümmert sich um die Hörzeitung.

Ab September wird ihre FSJ-Stelle neu besetzt, es werden noch Bewerbungen entgegengenommen. Voraussetzung sind Volljährigkeit, Lust auf kreative Arbeit und natürlich Motivation, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten.

Wer also zwischen 18 und 26 Jahre alt ist und die Jugendeinrichtung für ein Jahr kennenlernen und unterstützen möchte, kann sich im Wasserturm melden unter Telefon 036691/86940, mobil 01520-6201162 oder per Mail an: wasserturm@bildungswerk-blitz.de.