Eisenberger zum Silbernen Meisterjubiläum geehrt

Saasa/Eisenberg. Bernd Thräner hat seine Meisterprüfung vor 25 Jahren bestanden.

Woher der Name für das Prüfungsstück zum Meisterbrief für das Zentralheizungs- und Lüftungshandwerk stamme, wisse Bernd Thräner nicht. Es hätte auch nur so viel mit dem Violinschlüssel aus dem Musikunterricht zu tun, dass es ebenfalls Vorstellungsvermögen und handwerkliches Geschick erfordere, die perfekte Form zu erstellen.

Das war vor 25 Jahren. Zum Silbernen Meisterjubiläum überreichten Lutz Küffner, Obermeister der Innung Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik Jena/Saale-Holzland-Kreis und Uwe Lübbert, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Jena/Saale-Holzland-Kreis die Ehrenurkunde der Handwerkskammer für Ostthüringen und überbrachten die Glückwünsche der Innungsmeisterkollegen.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zum Prüfungstermin habe er vier Meter Rohr verschiedener Durchmesser erhalten, erinnert sich Bernd Thräner. 48 Schweißnähte für sämtlich in einem Heizungssystem vorkommenden Schweißverbindungen und die vorgegeben vier Stunden später war es geschafft und die Prüfungskommission überzeugt. Die erfolgreich bestandene Meisterprüfung ebnete den Weg, den 1965 von Vater Rolf Thräner gegründeten Betrieb zu übernehmen und in zweiter Generation bis heute fortzuführen. Firma Thräner ist in der Region von Eisenberg bis Jena aktiv und als Ansprechpartner für Wartungen an installierten Anlagen und Badumbauten gefragt.

Zunehmend kämen Anfragen zu zukunftssicheren Heizungen und Heiztechnologie, die langfristig Bestand mit Blick auf Energieeffizienz und Klimaschutz haben wird. Hier rät der Spezialist zu Ruhe und Besonnenheit bei der Entscheidung. Klempner sei der Oberbegriff für alles, was das Sanitär-, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnikhandwerk für Industrie, Gewerbe und Privatkunden installiert und im Service betreut. Als weitere Suchbegriffe nennt Innungsobermeister Lutz Küffner noch den Spengler, den Flaschner, den Installateur Wasser/Abwasser und Gas, den Installateur für Heizung/Lüftung und Öl.