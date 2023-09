Eisenbergerin bekennt mit ihrer ersten Ausstellung im Steinweg Farbe

Ein Gläschen auf die erste Ausstellung: Künstlerin Christina Funke und Kunstvereins-Chef Thomas Dummin in der Galerie am Steinweg.

Eisenberg. Hobbykünstlerin Christina Funke, Jahrgang 1989, eröffnete am Montagnachmittag ihre erste Ausstellung unter dem Titel „Momentum“ in der Galerie am Steinweg.

Dass Männer durchaus positiv auf ihre Partnerin einwirken können, zeigt das Beispiel der Hobbykünstlerin Christina Funke, Jahrgang 1989, die am Montagnachmittag ihre erste Ausstellung unter dem Titel „Momentum“ in der Galerie am Steinweg in Eisenberg eröffnete. 2011 hatte es die Geraerin der Liebe wegen nach Eisenberg verschlagen, seit 2019 ist sie mit ihrem Mann Christian verheiratet. Töchterchen Marie geht auf die Zwei zu.

In der Babypause angefangen mit dem Malen

„Ich war schon immer kreativ, habe als Kind viel gemalt und hatte später gute Noten in Kunst“, erzählt die junge Frau. Zum ersten Mal stehe sie mit ihren Bildern in der Öffentlichkeit, entsprechend groß sei die innere Anspannung. Doch die legt sich spürbar, als die Besucher der Ausstellungseröffnung – Freunde, Bekannte, Nachbarn – immer wieder betonen, wie beeindruckend Funkes Bilder seien. Die Frau mit dem Regenschirm etwa oder das Glas mit prickelndem Inhalt. Auf einem Bild hat Funke ihre Tochter, mit einem Freund in der Natur spielend, verewigt. Auch das herzförmige Landschaftsbild zieht bewundernde Blicke auf sich und gehört zu Christian Funkes Lieblingsmotiven.

Einen Kurs oder speziellen Unterricht hat die Hobbymalerin, die bis zur Geburt der Tochter in einer Gießerei arbeitete, nicht absolviert. Sie sei Autodidaktin. „Mein Mann hat mit zugeraten, indem er sagte: ‘Mach was aus deinem Talent’“. Die Babypause kam gerade recht, um an Techniken zu feilen und Ausstellungsreifes zu erschaffen. Landschaften, Tiere, Stillleben bringt Christina Funke mittels Acryl- oder Ölfarbe auf die Leinwand. „In letzter Zeit bevorzuge ich Acryl, das trocknet einfach schneller“, sagt sie und lacht. Das Gespräch wird öfter unterbrochen, weil die Künstlerin Glückwünsche und Lob entgegen nimmt. Das bleibt bei ihr nicht ohne Wirkung. „Ich fühle mich gut, bin glücklich“, sagt sie und strahlt.

Seit einer Woche ist Funke Mitglied im Eisenberger Kunstverein. Vereins-Chef Thomas Dummin freut sich über den Zuwachs. Wie schätzt er das Talent des Neuzugangs ein? „Kunst ist sehr individuell, hat unendlich viele Facetten“, sagt er. „Mir gefallen die Bilder sehr gut.“ Erstaunlich sei, sagt Dummin, in welch kurzer Zeit – innerhalb von zwei Jahren – die Bilder entstanden seien und mit welch vielfältiger Technik Funke gearbeitet habe. „Pinselstärke, Struktur der Farben und Auftragung sind sehr unterschiedlich, man mag kaum glauben, dass die Bilder von ein- und derselben Künstlerin stammen. Meist haben Maler eine bestimmte Handschrift, man erkennt ihre Bilder sofort und überall.“ Diese Handschrift könne sich bei Funke, die noch am Anfang stehe, aber durchaus mit der Zeit herausbilden. Viele Maler würden sich während ihrer künstlerischen Laufbahn spezifizieren. Die Ausstellung sei bunt, vielfältig und habe im besten Fall eine Vorbildfunktion, erklärt Dummin. „Es gibt im Landkreis viele Menschen mit diesem Hobby. Aber viele trauen sich damit nicht an die Öffentlichkeit. Frau Funke kann diese Menschen motivieren, sich mehr zuzutrauen. Ich sehe da Potenzial.“

Sechs Wochen im Steinweg, danach im Waldklinikum zu sehen

Funkes Ausstellung bleibt die kommenden sechs Wochen im Steinweg und zieht dann ins Waldklinikum Eisenberg um. Thomas Dummin: „Wir verhandeln mit weiteren Partnern, um unsere regionalen Künstler so gut wie möglich zu fördern.“