Eisenbergerin hat ein großes Herz für alle Tiere

Eisenberg. Veronika Kublik aus Eisenberg bietet seit 30 Jahren Hund, Katze und manchmal sogar einer Ratte in ihrer Tierpension ein Zuhause auf Zeit an.

Hündin Bella sei Fremden gegenüber manchmal etwas misstrauisch, meint ihr Besitzer. Dann fängt sie an zu knurren und verkriecht sich in ihren Korb. Veronika Kublik, die Bella für ein paar Tage in ihrer Tierpension in Eisenberg betreut, weiß aus jahrelanger Erfahrung, wie sie das Vertrauen des Vierbeiners gewinnt. „Es ist ganz wichtig, immer mit den Tieren zu reden“, erzählt sie. Gerade bei Neuankömmlingen nimmt sie sich viel Zeit, setzt sich in die Nähe des Körbchens, so dass sich Mensch und Tier ausgiebig beschnuppern können. Und es funktioniert: nach kurzer Zeit lässt sich Bella mit wedelndem Schwanz die Leine anlegen.