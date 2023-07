Eisenbergs Bürgermeister lädt zu Info-Veranstaltung ein

Eisenberg. Kieslich hofft auf hohe Besucherzahlen und gute Ideen von den Bürgern

Klimaschutz, Klimaanpassung, energetische Gebäudesanierung und die zukünftige Energieversorgung sollen wesentliche Bausteine der weiteren Stadtentwicklung in der Kreisstadt Eisenberg sein. Aus diesem Grund erstellt die Stadt Eisenberg gemeinsam mit der EnergieWerkStadt zwei sogenannte „Integrierte energetische Quartierskonzepte“, kurz IEQK, für die Eisenberger Stadtteile Kursdorf und Eisenberg-West.

Im Laufe dieses Jahres seien hierzu bereits die Befragungen der Bewohner, sowie der Hauseigentümer gelaufen. Mit der Anzahl der Rückläufer sei die Stadt Eisenberg und die EnergieWerkStadt sehr zufrieden. Die Ergebnisse dieser Befragung sollen im Rahmen von zwei Veranstaltungen jeweils vor Ort in den Quartieren vorgestellt und Maßnahmen für die beiden Konzepte mit den Anwesenden diskutiert werden.

Es soll mitdiskutiert werden

„Wir erhoffen uns einen breiten Zuspruch zu den Veranstaltungen und gute Ideen der Bürgerinnen und Bürger für die beiden Integrierten Energetischen Quartierskonzepte“, so Bürgermeister Kieslich. Es soll zwei Veranstaltungen geben für alle Interessierten. Die Bürgerbeteiligungsveranstaltung zum IEQK Kursdorf soll am Montag, den 31. Juli um 18:00 Uhr in der Robertsmühle im Mühltalsweg 24 stattfinden. Die zweite Bürgerbeteiligungsveranstaltung zum IEQK Eisenberg-West soll am Donnerstag, den 03. August um 18:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Kegelbahn/ TSV Eisenberg bei der Adresse Obere Zeilbäume 11 statt finden.