Eisenbergs Feuerwehrnachwuchs will fitter werden

Die Dehnungsübungen klappen schon recht gut. Auch im Laufen sind Eisenbergs Nachwuchs-Feuerwehrleute schon recht fit. Für die Koordination mit dem Springseil braucht es noch ein paar Trainingseinheiten. Die erhält die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr in der Kreisstadt ab diesem Jahr im Fitnessstudio Elan. Die Partnerschaft ist per Vertrag auch offiziell besiegelt worden.

Dehnungsübungen für den Feuerwehrnachwuchs im Fitnessstudio. Foto: Angelika Munteanu

„Zweimal im Monat können die Kinder von der Jugendfeuerwehr bei uns im Studio trainieren“, erläutert die Geschäftsführerin Silvana Sabbah. Angeleitet werden die Kinder und Jugendlichen künftig unter anderem von Antje Beier, einer der etwa 15 Trainer im Studio. Adrian (12), Pia (8), Niclas (9) und Paul (8) gehören zu den Jüngsten in der Eisenberger Jugendfeuerwehr. „Weil wir Spaß haben, anderen zu helfen“, sagen die Kinder. Damit das klappt, muss trainiert werden. Für den Löschangriff wird nicht nur Tempo gebraucht. Auch Koordination, Statik, Muskeln, Kraft und Ausdauer sind vonnöten, sagt Jugendfeuerwehrwart Patrick Riedel.

Zu den künftigen Trainingseinheiten für die Kinder und Jugendlichen der Stützpunktfeuerwehr in der Kreisstadt gehören Kickboxen, Indoor-Fahrradfahren, Selbstverteidigung, Stepaerobic und Kreistraining an den Geräten. „Je abwechslungsreicher das Trainingsprogramm ist, umso mehr wird der Körper beansprucht“, weiß die Fitnessstudio-Chefin. Für die Jüngsten der Wehr soll das Trainingsprogramm spielerisch gestaltet werden.

Bürgermeister Michael Kieslich, Stadtbrandmeister Ronny Keutsch, Jugendfeuerwehrwart Patrick Riedel und Fitnessstudio-Inhaber Frank Petzold (von links) bei der Unterzeichnung des Vertrages über die Partnerschaft zwischen dem Studio und der Jugendfeuerwehr Eisenberg. Foto: Angelika Munteanu

Großes Sportprogramm für die Eisenberger Feuerwehr

„Wir sind froh, dass die Feuerwehr der Stadt solche Unterstützung erhält“, sagte zur Vertragsunterzeichnung Bürgermeister Michael Kieslich (CDU). Mit der Partnerschaft mit dem Fitnessstudio werden das Sportprogramm für die Feuerwehr vervollständig. Unterstützung gibt es bereits seit längerem vom Mühltallaufverein und seit geraumer Zeit eine Partnerschaft mit der städtischen Bäder- und Beteiligungsverwaltung (BBV). Diese ermöglicht es den Freiwilligen Feuerwehrleuten, ihr Trainingsprogramm mit Schwimmsport in der Halle und im Freibad kostenlos zu absolvieren.

Der Jugendfeuerwehr in Eisenberg gehören aktuell 30 Mitglieder an. „Zwölf von ihnen im Alter zwischen sechs und neun Jahren und sechs Jugendliche bei den Großen, die sich auf den aktiven Dienst in der Einsatzabteilung vorbereiten“, erläutert Jugendwart Patrick Riedel. Mit der Zahl ihrer Mitglieder ist die Jugendfeuerwehr in Eisenberg zahlenmäßig an ihrer Obergrenze angekommen. „Ich weiß, das ist selten zu hören. Aber mehr Kinder könnten wir kräftemäßig derzeit nicht ausbilden und betreuen“, sagt Riedel.

Die Patenschaft mit dem Fitnessstudio soll keine Einbahnstraße bleiben. Zu besonderen Höhepunkte und Feiern der Sporteinrichtung wird die Jugendfeuerwehr – wie schon zu Studioeröffnung vor einem Jahr – mit Vorführungen präsent sein.