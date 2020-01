Eisenbergs Neujahrsempfang mit genehmigtem Haushalt

Die Kreisstadt kann tatkräftig ins Jahr 2020 starten. „Die Genehmigung unseres Stadthaushalts ist da, ab Montag kann er umgesetzt werden.“ Das hat Eisenbergs Bürgermeister Michael Kieslich (CDU) am Mittwochabend auf dem Neujahrsempfang der Kreisstadt verkündet.

Auf dem Empfang in der Stadthalle erlebten 400 Gästen aus Politik, Wirtschaft und Verwaltungen, aus Nachbargemeinden und Vereinen einen festlich-bunten Abend.

Eröffnet wurde er musikalisch von der Eisenbergerin Alexandra Poppe-Porwohl mit einer Polonaise von Frederic Chopin. Ihr Instrument war ein Flügel aus Eisenberger Produktion der Klavierbauer-Firma Wilhelm Steinberg. Auf dem Instrument begleitete die Pianistin später im Programm die junge Sängerin Emma Resch und den jungen Schlagzeuger Matteo Poppe.

Für Furore im Festprogramm sorgten vor allem die Sportler des Vereins Tae Kwon-Do Thüringen in Eisenberg.

Mit trainierten Tritten und Schlägen demonstrierten die Kampfsportler beispielsweise, wie Scheiben aus Hartholz zerschlagen werden können.

Eisenberg will in diesem Jahr 3,2 Millionen Euro investieren

In seiner Neujahrsansprache zog der Bürgermeister Bilanz zum zurückliegenden Jahr und gab einen Ausblick darauf, was die Kreisstadt des Saale-Holzlandes mit genehmigtem Haushalt 2020 verwirklichen will. Vor allem werde Eisenberg weiter an seiner kommunalen Infrastruktur bauen, kündigte Kieslich an. Für Investitionen – große und auch viele kleine – sind im Haushalt der Stadt 3,2 Millionen Euro eingeplant. Zu den wichtigsten Vorhaben, die Eisenberg jetzt angehen kann, gehört die Sanierung des Roßplatzes. Für die Planung und den Umbau sind in diesem Jahr 1,2 Millionen Euro vorgesehen. Für 2021 weist die Finanzplanung weitere 840.000 Euro zur Fertigstellung aus. Weiterer Investitionsschwerpunkt wird der zentrale Busplatz sein. Der soll barrierefrei, mit öffentlichen Toiletten und einem dynamischen Informationssystem für die Fahrgäste ausgestattet werden.

Bis zum Sommer soll – wie geplant – das Stadion fertig saniert werden für die Sportler aus Eisenberg und der Region. Wichtige Investitionen werden für Eisenberg in diesem Jahr auch die Sanierung von Teichen und die Löschwasserversorgung in der Stadt sowie die Sanierung der Fernwärmetrasse des Bioheizkraftwerkes sein.

Wichtiger Ankerpunktfür den Landkreis

Ein neuer Internetauftritt für Eisenberg, das Vorantreiben der Digitalisierung der Verwaltung mit der Schaffung von Internet-Hotspots im öffentlichen Raum und die Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes gemeinsam mit den Umlandgemeinden und mit der Unterstützung der Fachhochschule Erfurt nannte der Bürgermeister als weitere wichtige Herausforderung für dieses Jahr.

Wichtig dabei sei die Frage nach der Mobilität, diese zu lösen sei überlebenswichtig für den ländlichen Raum, damit dieser eine Zukunft hat, sagte Kieslich.

Zum Neujahrsempfang sprach auch der 1. Beigeordnete des Landkreises, Johann Waschnewski. Foto: Foto: Angelika Munteanu

Der 1. Beigeordnete des Landkreises, Bürgels Bürgermeister Johann Waschnewski (CDU), würdigte vertretend für den Landrat in seinem Grußwort die aktuelle Entwicklung in der Stadt.

„Eisenberg ist als Kreisstadt ein wichtiger Ankerpunkt“, erklärte Waschnewski und lud die Kommunen im Kreis zur Zusammenarbeit ein.

Nach einem offiziellen Programm von mehr als zwei Stunden eröffnete der Bürgermeister schließlich das Büffet. Das hatte der Cateringservice der EWU mit Würsten, Häppchen, Kuchen und Obst vorbereitet.