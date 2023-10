Eisenbergs unbekannte Sagenwelt

Eisenberg. Künstlerin Bea Müller ruft dazu auf sich mehr mit der heimischen Kultur zu beschäftigen

Sagen haben immer einen kleinen wahren Kern. Das macht sie für viele Menschen so faszinierend. Die Sagen sind mit realen Begebenheiten, Menschen und Orten verbunden, weswegen im Gegensatz zum Märchen der Eindruck entsteht, es könne sich um eine wahre Geschichte handeln. Auch Eisenberg hat eigene Sagen und Bea Müller möchte sie erzählen. Deswegen bietet sie jetzt in Eisenberg eine Sagen-Führung an, bei der originale Schauplätze zu schaurigen Sagen besichtigt werden können. Die passende Sage erzählt Bea Müller nach einem ausführlichen Studium der regionalen Literatur. Sie selbst besitzt einige Bücher, viele davon schon sehr alt und kaum noch erhältlich. Wer sich für Sagen interessiert, der solle sich in der Eisenberger Bibliothek umsehen, empfiehlt sie.

Viele Sagen sehr brutal

„Eigentlich mag ich Sagen gar nicht so gerne. Viele von ihnen sind brutal und gruselig. Ich mag es nicht so gerne, wenn die Geschichten so düster sind“, sagt Bea Müller. Dennoch findet sie viele Eisenberger Sagen dramaturgisch spannend. Sagen haben oft den Anspruch Moral zu vermitteln, erklärt Müller. Für Kinder ab dem Schulalter seien ihre Sagen-Führungen trotzdem geeignet. Vieles lasse sich in der heutigen Zeit aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Vor einigen hundert Jahren war die Welt eine andere, sagt sie. Ein besonders schönes Beispiel sei die bekannteste Sage Eisenbergs, die dazu aufrufe, vorurteilsfreier zu sein. Angefangen habe ihre Arbeit mit den Eisenberger Sagen mit einer Anfrage einer 6. Klasse aus der Krauseschule. Die Schüler wollten etwas über ihre Heimat und ihre regionalen Märchen und Sagen erfahren. Dem Wunsch kam Bea Müller gerne nach.

Regionale Sagen unbekannt

Sie selbst ist viel in Eisenberg unterwegs, kennt alle Ecken und spricht gerne mit anderen Menschen. Sie interessiert sich nicht nur für die Eisenberger selbst, sondern auch für die Orte und ihre besonderen Geschichten. Prinzipiell hat sie den Eindruck, dass viele Menschen kaum noch Eisenberger Sagen kennen. Sagen wie „Der Mönch und die Nonne im Eisenberger Schlossgarten“, „Bastian, der Bärenhäuter“, die eine Reise eines Eisenbergers durch China und Afrika beschreibt, oder die etwas leicht verdaulichere Sage von den „Zwergen in der Raudamühle“ sagen kaum noch jemandem etwas. In einer Zeit mit so vielen Unterhaltungsmöglichkeiten rücken Sagen ein wenig in den Hintergrund.

„Ich finde das schade. Viele Klassen fahren in die größeren Städte, aber die regionalen Sehenswürdigkeiten hier in Eisenberg können auch etwas. Ich finde es wichtig, dass wir auch etwas über unsere Heimat und die Geschichten von hier erfahren. Zu meiner Schulzeit haben wir viel über die Region gelernt“, sagt Bea Müller. Allerdings fehle es auch an Menschen, die sich dafür einsetzen und die Sagen und somit das Eisenberger Kulturgut weitertragen und verbreiten. Daher möchte sie jetzt mit ihrer Sagen-Führung durch die Stadt die Menschen für die Kultur direkt vor Ort begeistern.

Unterstützung fehlt

Bea Müller ist davon überzeugt, dass prinzipiell Interesse da sei. Es bräuchte nur mehr Marketing, um die Menschen auf solche Angebote aufmerksam zu machen. Als Künstlerin falle ihr dieser Teil der Arbeit nicht immer leicht. Social Media ist ein Werkzeug, welches auch sie nutzt, aber es braucht noch mehr. Bea Müller wünscht sich, dass aus dem Tourismus-Bereich mehr Unterstützung kommt. Schließlich richte sich das Angebot nicht nur an die Eisenberger selbst. Es sollen die Touristen und Gäste sein, die sie immer wieder mit der regionalen Sagenwelt aus Eisenberg ansprechen will. Geplant sei im nächsten Jahr zur 750-Jahr-Feier ebenso eine Sagenführung.

Als Künstlerin möchte Bea Müller nicht nur die Sagen möglichst spannend und an den echten Schauplätzen anschaulich wiedergeben, auch wurde sie selbst kreativ und hat sich zwei Sagen ausgedacht, die sich in die Sagenwelt Eisenbergs einreihen. Die Menschen, die ihre selbst geschriebenen Sagen schon angehört haben, konnten nicht sagen, welche eine Sage aus alter Zeit und welche eine moderne war. Das freut die Künstlerin. „Verraten werde ich nichts. Das müssen sich die Menschen schon selbst überlegen, welche Geschichte alt und welche von mir erdacht ist“, sagt sie. Die Sagenführung durch Eisenberg beginnt am 11. Oktober um 15:30 Uhr. Der Treffpunkt ist das Eisenberger Rathaus. Von dort geht es zu Fuß durch die Alltag. Der Eintritt ist frei, aber für Spenden für die aufwendigen Recherchen wird ein Hut rumgehen.