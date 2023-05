Eisenbergs verlassene Gebäude

Eisenberg. Eisenberg kämpft mit der Verwahrlosung von leerstehenden Immobilien. Eine Initiative soll helfen.

In Eisenberg herrscht großer Leerstand. Das sagte Monika von Thaler, die bei der Stadtratsitzung am 9. Mai sprach. Die Stadtratsfraktion BDS (Bund der Selbstständigen) möchte die Leerstandsinitiative starten, die es sich zur Aufgabe machen würde dem Leerstand in der Stadt zu begegnen. „Es steht eine beträchtliche Anzahl an Gebäuden leer. Die Eigentümer kümmern sich nicht um ihre Immobilien und sie verwahrlosen. Das schadet auch dem Stadtbild Eisenbergs“, sagte sie. Weiter fuhr sie fort: „Wir müssen das Gespräch mit den Eigentümern suchen. Ordnung und Sauberkeit sind wichtig. Zudem müssen wir auch wirtschaftliche Impulse setzen“.

Eigentümer zu keinem Gespräch bereit

Ordnungsamtsleiter Holger Schmoock sagte, dass in Eisenberg bereits Eigentümer von sechs Objekten angeschrieben wurden. Die Situation sei schwierig, da viele Eigentümer selbst für die Stadt nicht greifbar seien. „Das Problem ist nun auch, dass die Stadt zum jetzigen Zeitpunkt keine ordnungsrechtliche Handhabe hat. Die Eigentümer tun nichts illegales. Erst wenn Gefahr droht, können wir etwas tun“, so Schmook. Die leerstehenden Gebäude würden teils auch mit Plakaten zugeklebt. Selbst auf Angebote die Plakate zu entfernen würden die Eigentümer nicht eingehen.

Bürgermeister Kieslich sei das Problem bekannt. Er bekräftigte an dem Thema dran zu bleiben. Jens Göhrig von der Fraktion der SPD fand klare Worte für das Problem. „Wer es bis jetzt nicht verstanden hat, wird auf einen weiteren Brief der Stadt Eisenberg erst recht nicht reagieren. Die Eigentümer werden sagen, dass die Stadt erstmal vor ihrer eigenen Haustür kehren soll. Man muss nur mal den ganzen Hundekot auf der Straße betrachten oder das zerstörte Bushäuschen“. Dennoch sieht er den Antrag als begrüßenswert.

Stadt bleibt auf Kosten sitzen

Frank Golombek von der Fraktion der CDU fragte, wie es sich mit der Räumungspflicht im Winter für die Eigentümer verhält. Bisher hätten sich die Eigentümer nicht darum gekümmert. Holger Schmoock sagte, dass dies an der Stadt hängen bliebe, sie jedoch den Arbeitseinsatz nicht den Eigentümer in Rechnung stellen könne. Gernot Krist, ebenfalls von der CDU, stellt die Frage in den Raum, wie man junge Menschen motivieren könnte die leerstehenden Räume für neue Geschäfte zu nutzen. Das Problem mit dem Dreck und der Unordnung würde sich von selbst erledigen, wenn die Gebäude mit neuem Leben gefüllt werden würden.

Diskussion vertagt

Auch der Stadtmanager Max Nottrodt begrüßt den Antrag der Stadtratsfraktion BDS. Er bekräftigte die Aussage des Bürgermeisters, dass dieses Problem der Stadt bekannt und es ein permanentes Thema sei. Er stellte dich die Frage, ob es eine Möglichkeit gäbe gemeinsam mit den Eigentümern die leerstehenden Objekte zu vermarkten. Die Kommunikation zwischen der Stadt und den Eigentümern sei durchwachsen. Mit manchen könne man reden, mit anderen wiederum nicht. Am Ende wurde für das Problem keine Lösung gefunden. Der Antrag zur Leerstandsinitiative sei besser im Bauausschuss aufgehoben, wo er dann erneut diskutiert werden solle.