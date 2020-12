Elsterfloßgraben wird zum europäischen Meilenstein

Frank Thiel, Vorsitzender des Fördervereins Elsterfloßgraben, am denkmalgeschützten Elsterfloßgraben in Crossen.

Von Angelika Munteanu

Crossen. Der historische Elsterfloßgraben, der seit dem Mittelalter von der Weißen Elster im ostthüringischen Crossen abzweigt, ist in die europäische Route der Industriekultur aufgenommen worden. Damit reiht sich das längste Industriedenkmal Europas ein in solche Meilensteine der Industriekultur wie das Deutsche Optische Museum in Jena oder in Weida das Oschütztal-Viadukt und das Technische Schaudenkmal Lohgerberei.

„Mit der Aufnahme in die europäische Route der Industriekultur wird das länderübergreifende, einzigartige technische Denkmal der Wasserbaukunst gewürdigt“, freut sich der Vorsitzende des Fördervereins Elsterfloßgraben, Frank Thiel.

Mit der Mitgliedsurkunde, die vom Präsidenten des ERIH-Vereins (European Route of Industrial Heritage), Professor Meinrad Maria Grewenig, unterzeichnet ist, gehört der Elsterfloßgraben, der sich in der Historie von Ostthüringen bis nach Leipzig in Sachsen und Halle in Sachsen-Anhalt spannte, nun offiziell zum touristischen Informationsnetzwerk des industriekulturellen Erbes in Europa. Und er ist damit ein Meilenstein unter mehr als 1850 Stätten in 47 Ländern Europas, wo das industrielle Erbe gezeigt wird.

Größtes Transportsystem in Europa

Vereinsvorsitzender Frank Thiel ist hocherfreut über die Anerkennung: „Sie bestätigt, dass das Grabensystem, gebaut im 16./17. Jahrhundert, eine herausgehobene Bedeutung für die neuzeitliche Wirtschaftsgeschichte Mitteldeutschlands hat und dass es eine wesentliche Voraussetzung für die Industrialisierung dieser Region war."

Die Weißelster-Flöße mit dem Bestandteil Elsterfloßgraben war schließlich das umfangreichste Brennholztransportsystem der Neuzeit in Europa. Sie war von 1578 bis1864 in Betrieb und leistete einen wichtigen Beitrag zur Energieversorgung im Übergang zum Industriezeitalter.

Gerade in der Denkmalkultur der Region sei es wichtig, nicht nur der „Kathedralen des Geistes“ zu gedenken, sondern mehr auch die „Kathedralen der Arbeit“ im Blick zu haben, so Thiel. Auch deshalb, weil im Strukturwandel der Braunkohleregion wieder ein industrieller Zweig aus dem wirtschaftlichen Leben verschwindet und deshalb sein Erbe zu bewahren sei.

Bisher hat es bereits eine enge Kooperation in Zeitz zwischen dem Team der Brikettfabrik Herrmannschacht und dem Förderverein Elsterfloßgraben gegeben, beispielsweise zu den jährlichen Tagen der Industriekultur, erinnert Thiel.

Schauflößen für Touristen

In touristischen Angeboten wie Exkursionen, Vorträge oder praktisches Schauflößen an verschiedenen Abschnitten des Elsterfloßgrabens vermitteln die Mitglieder des Fördervereins Wissen über die Scheitholzflößerei, die mit der Flößerei insgesamt seit dem 2014 Immaterielles Kulturerbe der Bundesrepublik Deutschland ist.

Erläutert wird zu solch besucherträchtigen Veranstaltungen auch das technische Denkmal der Wasserbaukunst und seine heutige Wirkung als ökologisches Verbundsystem. „Somit können immaterielles und materielles Erbe miteinander verbunden und erlebbar gemacht werden“, sagt Thiel.

Die Denkmalorte am Flößerpfad werden schrittweise ausgebaut. Seit dem Jahr 2017 existiert der Flößerpfad in Nempitz (Bad Dürrenberg). Im November 2020 wurde der Abschnitt in Crossen/Elster eingerichtet. Und für das erste Quartal 2021 soll in der Stadt Leuna im Ortsteil Kötzschau der weitere Ausbau des Flößerpfades entlang der 100 Kilometer langen Gewässerführung beginnen, kündigt Frank Thiel an.