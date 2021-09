Endlich erklingt das Oratorium in Thalbürgel und Klosterlausnitz

Thalbürgel. „Jerusalem“ kommt nach Thalbürgel und Klosterlausnitz

Der Kartenvorverkauf für das Jerusalem-Oratorium, das in Thalbürgel aufgeführt wird, hat begonnen. Kantor Every Zabel hat das Oratorium von Markus Pytlik mit Chören der Region einstudiert. Es musizieren der Singkreis Bürgel, der Ökumenische Chor Hermsdorf, Gesangs- und Instrumentalsolisten und eine Band. 2020 mussten alle geplanten Konzerte abgesagt werden. Dafür sind in den kommenden Wochen gleich zwei Auftritte geplant, am Sonntag, 10. Oktober, 17 Uhr, in der Klosterkirche Bad Klosterlausnitz und am Samstag, 16. Oktober, in der Klosterkirche Thalbürgel. Es wird geraten, Karten im Vorverkauf zu besorgen, die Platzkapazität ist in beiden Kirchen begrenzt.

Für das Konzert in Bad Klosterlausnitz gibt es Karten bei Buchhandlung Herold, Bäckerei Nützer, Holzlandreisebüro Globus, Kirchbüro Bad Klosterlausnitz und im Kirchbüro Hermsdorf. Für das Konzert in Thalbürgel gibt es Karten nur über das Pfarrbüro: 036692/2 22 10 oder karten@klosterkirche-thalbuergel.de

