Energieberater am Dienstag in Eisenberg

Eisenberg. Verbraucherzentrale erklärt Förderungen auf dem Eisenberger Marktplatz

Wer seine alte Heizung austauschen oder sein Haus sanieren möchte, kann sich am 5. Oktober in Eisenberg beraten lassen. Dort erklärt die Verbraucherzentrale Thüringen im Infomobil, welche Fördermittel Hausbesitzer nutzen können, um ihr Eigenheim energieeffizient zu gestalten. Energieberater André König zeigt, welche Heizung zum Haus passt, wie sich mit einer Wärmedämmung Energie sparen lässt und was es bei den aktuellen Förderprogrammen zu beachten gibt. Die Beratung ist kostenfrei und unabhängig. Um eine vorherige telefonische Terminvereinbarung unter 0361/555140 wird gebeten.

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Dank einer Kooperation mit dem Thüringer Umweltministerium und der Landesenergieagentur ThEGA sind die Beratungen in Thüringen kostenfrei.

Dienstag, 5. Oktober, 9-15 Uhr, Marktplatz Eisenberg