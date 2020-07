Energieberatung wieder vor Ort in Eisenberg

Ab Dienstag, 7. Juli finden im Eisenberger Landratsamt wieder persönliche Energieberatungen der Verbraucherzentrale Thüringen statt.

Um das Infektionsrisiko zu minimieren, werden die Ratsuchenden gebeten, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und die vor Ort aushängenden Sicherheitshinweise zu beachten. Die Beratung findet jeden ersten Dienstag im Monat im Speiseraum des Landratsamtes in der Schlossgasse 17 statt. Eine vorherige Terminvereinbarung unter Tel. 0800 809 802 400 (kostenfrei) oder 0361/555140 ist erforderlich.

Mit der Wiedereröffnung findet zugleich ein personeller Wechsel statt. Energieberaterin Stephanie Müller verabschiedet sich in den Ruhestand und übergibt den Staffelstab an André König. Der Fachmann für Energieeffizienz und Gebäudemanagement betreut bereits die Beratungsstelle in Altenburg. Der gebürtige Wolfener freut sich nun auf die neue Aufgabe im Saale-Holzland-Kreis. Die Verbraucherzentrale Thüringen dankt Stephanie Müller für ihre langjährige, erfolgreiche Tätigkeit und wünscht ihr alles Gute.

Die Bundesförderung für Energieberatung der Verbraucherzentrale ist ein Projekt des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Dank einer Kooperation mit dem Thüringer Umweltministerium und der Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur (ThEGA) sind die Beratungen in Thüringen kostenfrei.