Enorme Summe in Jenaischer Straße verbaut

Bad Klosterlausnitz. Etwa 1,718 Millionen Euro wurden in zwei Bauetappen von März 2020 bis Juni 2021 investiert

In zwei Bauabschnitten wurde in der Jenaische Straße in Bad Klosterlausnitz das grundhafte Bauvorhaben von März bis Dezember 2020 sowie im März bis Juni 2021 ausgeführt. An dem Gemeinschaftsbauvorhaben waren die Gemeinde Bad Klosterlausnitz, die Thüringer Energienetze und der Zweckverband „Thüringer Holzland“ (ZWA) beteiligt. Die Gemeinde Bad Klosterlausnitz investierte 1,080 Millionen Euro, davon erhielt der Kurort eine Förderung von 810.000 Euro.

Der ZWA investierte in die Gesamtbaumaßnahme etwa 638.000 Euro, davon im Bereich Trinkwasser etwa 222.000 Euro und abwasserseitig etwa 416.000 Euro. Insgesamt beläuft sich die Summe der beiden Partner auf etwa 1,718 Millionen Euro.

Unter anderem seien in vollgebundener Asphaltbauweise 2365 Quadratmeter erstellt, 830 Meter Granitborden, 1060 Quadratmeter Gehwege mit Betonpflaster verlegt worden. Weiter sei die südliche Bushaltestelle mit Unterstand geschaffen und zwei Ahornbäume im Randbereich der Bushaltestelle gepflanzt worden.

Im Zuge des Gemeinschaftsvorhabens hat er Zweckverband auf einer Länge von etwa 400 Metern die Trinkwasserleitung erneuert und an die bestehenden Systeme angebunden. Parallel dazu erfolgte die Verlegung von 365 Metern Mischwasserkanal und die Erneuerung von 21 Grundstücksanschlüssen. Der Mischwasserkanal besteht dabei auf einer Länge von 240 Metern aus Stahlbeton.

Die planerische Leistung erbrachte das Ingenieurbüro VTU aus Gera, die Bauausführung erfolgte durch die Thomas Bau GmbH aus Weimar.