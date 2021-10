Entlaufene Pferde halten Polizei auf Trab - Hohe Summe von gesperrter EC-Karte erbeutet - Polizeifeindliche Schmierereien

Kahla/Crossen Die Meldungen aus dem Bericht der Polizei für den Saale-Holzland-Kreis.

Pferdespaziergang in Hermsdorf

Am frühen Samstagmorgen hielten mehrere entlaufene Pferde die Polizeiinspektion Saale-Holzland in Hermsdorf in Atem. Insgesamt vier Pferde und 3 Ponys befreiten sich aus ihrer Weide und sorgten für Irritationen bei Verkehrsteilnehmern, welchen die Pferde auf der südlichen Ortsumfahrung von Hermsdorf begegneten. Schlussendlich konnten die Pferde und die Verantwortliche Pferdehüterin festgestellt werden und der Spaziergang der Pferde ging glimpflich aus.

Geldbörse in Kahla gestohlen und Geld abgehoben

Am Samstag entwendete erneut ein unbekannter Täter die Geldbörse eines 61-Jährigen Mannes, welcher sich gerade in einem Verbrauchermarkt in Kahla befand, so die Polizei. In der Geldbörse waren 650,00 EUR Bargeld. Trotz dessen, dass der Geschädigte die in der Geldbörse befindliche EC-Karte bei seiner Bank sperrte und seine PIN-Nummer zuhause aufbewahrte, erleichterte der unbekannte Täter den Bestohlenen um weitere 1150,00 Euro.

Die Polizei weist nochmals eindringlich darauf hin, auf Wertgegenstände zu achten, bei Verlust sensible Konten zu sperren und die Polizei schnellstmöglich zu informieren.

Drogen weggeworfen

Es sollte eine gewöhnliche Verkehrskontrolle am Samstagabend in Kahla werden. Ein 43-jähriger Radfahrer sollte hierbei kontrolliert werden, da er trotz vollständiger Dunkelheit kein Licht an seinem Fahrrad hatte. Kurz vor der Kontrolle versuchte sich der Radfahrer einer geringen Menge Drogen zu entledigen, indem er es unmittelbar am Kontrollort wegwarf. Die aufmerksamen Beamten bemerkten dies und die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt. Der Radfahrer hat sich nun wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln zu verantworten.

Polizeifeindliche Schmierereien in Crossen

In der Nacht von Samstag zu Sonntag wurden unbekannte Täter dabei erwischt, wie diese einen Stromverteilerkasten und einen Fernsehverteilerkasten in Crossen an der Elster mit einem schwarzen Edding beschmierten. Als diese durch einen Berechtigten angesprochen wurden, flüchteten die zwei unbekannten Personen in unbekannte Richtung. Neben teils unleserlichem Geschmiere wurden die Schriftzüge "ACAB", "STP" und "1312" festgestellt.

Die Polizei erbittet Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern.

