Entscheid zum Kunstpreis des Saale-Holzland-Kreises bleibt hinter verschlossenen Türen

Die Entscheidung zur Vergabe des Kunst- und Kulturpreises des Saale-Holzland-Kreises bleibt am heutigen Mittwochabend hinter verschlossenen Türen. Das hat am Mittag das Verwaltungsgericht Gera in einer Eilentscheidung festgestellt.

Ein inzwischen thüringenweit bekannter, verwaltungskritischer Bürger aus Bad Klosterlausnitz hatte mit einem Eilantrag an das Verwaltungsgericht Gera gefordert, dass der Kreistagsausschuss für Tourismus und Kultur zur Kunstpreisvergabe öffentlich tagen solle. Seine Lesart: Da der Fachausschuss nach den Richtlinien zur Vergabe des Kunstpreises eine Entscheidung treffe, müsse er dazu öffentlich tagen.

„Diesem Eilantrag ist das Verwaltungsgericht nicht gefolgt“, sagte am Mittag der Gerichtssprecher, Verwaltungsrichter Bernd Amelung. Laut Geschäftsordnung des Kreistages sei der Fachausschuss ein vorberatender Ausschuss, der nichtöffentlich tage. Mit der Richtlinie werde die darüberstehende Geschäftsordnung nicht außer Kraft gesetzt.

Im Übrigen seien die Entscheidungen zum Kunst- und Kulturpreis des Saale-Holzland-Kreises auch in der Vergangenheit in nichtöffentlichen Sitzungen getroffen worden, heißt es.