In der Eisenberger Innenstadt stehen ab Montag Bauarbeiten an der Straßenentwässerung an mit Einschränkungen für den Verkehr.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisenberg: Entwässerung von Straßen wird erneuert

In mehreren Straßen in der Eisenberger Innenstadt wird in der Zeit von Montag, 8. Juni bis zum 19. Juni die Straßenentwässerung instandgesetzt. Dafür sind Sperrungen für den Verkehr notwendig. Das hat die Untere Verkehrsbehörde in Eisenberg angekündigt.

In der Steinhausstraße 6 wird unter Vollsperrung gearbeitet. Voll gesperrt werden auch die Richard-Wagner-Straße vor den Häusern 14 und 16 sowie die Straße Am Tonteich im Bereich der Häuser 1 und 7. Umleitungen werden ausgeschildert. Im Forstweg 5 wird unter halbseitiger Sperrung gearbeitet. Die Baufirma ist aufgefordert, die Anwohner über die Baumaßnahmen und auch über Änderungen für die Stellplätze von Müllkübeln zu informieren.