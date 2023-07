Flohmarkt in Stadtroda auf dem Parkplatz des Roda-Marktes.

Erfolgreicher erster Trödelmarkt in Stadtroda mit 1000 Besuchern

Stadtroda. Veranstalter will solche Trödelmärkte öfter anbieten.

Mit dieser Resonanz hatte Richard Geitner, Inhaber des Rewe-Marktes in Stadtroda, nicht gerechnet. Er wäre für die Premiere des Flohmarktes schon mit 20 Ständen zufrieden gewesen. Das war seine Aussage zwei Wochen vor der Veranstaltung. Am Ende kam es anders: Am frühen Sonnabend Morgen waren es sage und schreibe 28. Die Händler Nummer 27 und 28 kamen kurz vor dem Start.

„Ich muss ehrlich sein. Wir haben damit schon unsere Grenze erreicht. Wir können ja nicht noch andere Flächen des Parkplatzes blockieren. Den Leuten, die hier einkaufen, müssen wir ja auch noch ausreichend Plätze anbieten“, sagte Geitner am frühen Nachmittag. Er schätzte die Zahl der Besucher des Flohmarktes am Ende auf 1000.

Geitner bekam von einigen Besuchern die alles entscheidende Frage gestellt. Bleibt es bei dem einen Flohmarkt oder folgen weitere? „Nach dem heutigen Start sind wir fast schon in die Pflicht genommen, hier weiterzumachen“, sagte der Händler. Wann und in welchem Rhythmus ließ er allerdings noch offen. Alles sei möglich: vielleicht alle drei, vier Wochen, vielleicht aber auch etwas seltener.

„Wir werden auf jeden Fall in diesem Jahr noch einen zweiten Flohmarkt organisieren. Das kann ich schon mal sagen. Danach werden wir uns zusammen hinsetzen und alles auswerten und dann einen Plan für 2024 ausarbeiten“, sagte Geitner. Möglicherweise wird er sich vor dem zweiten Flohmarkt auf eine bestimmte Zahl von Händlern festlegen. „Wer sich dann zuerst meldet, ist dabei. Ich denke, damit kommen wir allen entgegen.“

Die Bedingungen für die Händler auf dem hinteren Teil des Parkplatzes des Roda-Marktes waren fast schon paradiesisch. Geitner, der auch Gesamtleiter war, verlangte keinerlei Stand- oder andere Gebühren. „Ich halte nichts davon, jetzt 30 oder 40 Euro von den Leuten, die hier mitmachen, zu kassieren“, sagte er. Und dann half sein Team auch mit der Bereitstellung von Tischen und Sonnenschirmen aus. Petrus meinte es gut. War es am Vortag noch regnerisch, strahlte pünktlich zum Start des Flohmarktes die Sonne über Stadtroda.

Dass der Flohmarkt reibungslos über die Bühne ging, war laut Geitner auch der Verdienst der Teilnehmer. „Ich hatte mich im Vorfeld mit ein, zwei anderen Organisatoren unterhalten. Sie meinten, ich solle mir da keine Sorgen machen. Die Händler bringen so viel Erfahrung mit. Da wird alles klappen. Und sie werden mir auch den einen oder anderen Tipp geben, was ich vielleicht noch verbessern kann.“