Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erholsame Pause im aufreibenden Familienalltag

Elly Heuss-Knapp wurde 1881 geboren. Sie war eine sehr emanzipierte Frau, heiratete bekam einen Sohn, war immer berufstätig, unterrichtete selbst und rief durch selbstentworfene Plakate die Frauen zur Wahlbeteiligung auf, kandierte für den Reichstag, war Landtagsabgeordnete. 1949 gehörte sie zu den Mitbegründern des „Dachs“ für die Müttergenesung. Am 31. Januar 1950 wurde schließlich die Elly Heuss-Knapp-Stiftung – Deutsches Müttergenesungswerk gegründet. Das Müttergenesungswerk ist einzigartig in der Welt. In Deutschland und nur in Deutschland gibt es über 1000 Beratungsstellen für Kuren zur Vorsorge und Rehabilitation für Mütter und heutzutage auch Väter. Davon sind zwei im Saale-Holzland-Kreis. Die Beratungsstellen für Mutter-/Vater-Kind Kuren der Arbeiterwohlfahrt in Eisenberg und der Diakonie in Stadtroda sind anerkannte Beratungsstellen im Verbund des Müttergenesungswerks.

Seit 2002 unterstützt Angelika Müller, Fachbereichsleiterin Soziale Dienste bei der Awo im Saale-Holzland-Kreis, Mütter und Väter bei der Beantragung einer Vorsorgemaßnahme und begleitet sie bis hin zur Durchführung und wenn gewünscht auch zur Kurnachsorge. In den 18 Jahren ihres anfangs nur vorübergehend gedachten Arbeitsfeldes, hat sie mittlerweile mehr als 600 Beratungen von Müttern und Vätern durchgeführt.

„Mütter und Väter tragen täglich eine hohe Verantwortung für die Familie, im Job, aber auch für sich selbst. Mit der Gesundheit der Mütter und Väter wird die ganze Familie gestärkt“, sagt Angelika Müller. Typische Gründe für die Beantragung einer Kur sind Mehrfachbelastungen im Beruf und Alltag, mit Familie, Alleinerziehung, Erschöpfungssyndrome, psychologische Anspannungen, Trennungsphasen, häusliche Gewalt, Verluste, Krankheiten. Auch immer mehr Väter nehmen die Möglichkeit, eine Vater-Kind-Kur durchzuführen, in Anspruch. „Auch die gemeinsamen Kuren für Mutter-Vater-Kind – Familienkuren - werden immer notwendiger, da der aufreibende Alltag nach einer Pause schreit. Damit die Familie weiterhin Bestand behält, gibt es auch diese Möglichkeit“, sagt Angelika Müller.

Eine große Herausforderung sei es, eine Familie mit fünf Kindern zu beraten, vermitteln und betreuen. Aber für die große Familie sei es besonders wichtig, durchzuatmen, sich eine Auszeit zu nehmen und gestärkt von einer Kur zurückzukommen. „Die Gesundheit zu stärken, ist eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe“, erklärt Angelika Müller. Die Vorsorge und Rehabilitationsmaßnahmen sind gesetzliche Pflichtleistungen der Krankenkassen.

Das war nicht immer so. Auch die Zusammenarbeit mit den Krankenkassen habe sich stark verbessert. Die Ablehnungsquoten sei in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Es bestehe die Möglichkeit, eine Mutter-Vater-Kind-Kur alle vie Jahre bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres des Kindes zu wiederholen. Kuren speziell für die Mütter allein seien bei besonderen Lebenssituationen ebenfalls möglich, erklärt die Beraterin.

Die Awo Beratungsstelle für Mütter/Mutter-Vater-Kind Kuren finden Sie in der Klosterlausnitzer Straße 19 im Awo Kreisverband Saale-Holzland in Eisenberg.