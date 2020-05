Erinnern an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Eisenberg

Landtagsabgeordneter Markus Gleichmann auf den Friedhof in Eisenberg

Eisenberg. An der Ruhestätte für 35 KZ-Häftlinge wurden von der Linken im Landkreis Blumen niedergelegt.

Der Landtagsabgeordnete Markus Gleichmann (vorn) und der Kreisverband der Linken lud am Freitag, 8. Mai, zu einer Gedenkveranstaltung auf den Friedhof nach Eisenberg ein. An der Ruhestätte für 35 KZ-Häftlinge, die während eines Todesmarsches starben, wurden Blumen niedergelegt. Vor 75 Jahren befreiten die Alliierten Deutschland vom Faschismus und beendeten den Zweiten Weltkrieg, der 55 Millionen Tote forderte. Alle folgenden Generationen, so Gleichmann, müssten die Erinnerung daran wach halten.