Erinnerung schützt vor Missverständnissen

Wolfgang Fiedler hat recht. In der Stadtrodaer Kirche monierte er beim Gedenken an den „deutschen Schicksalstag“ die recht lichten Reihen. Zwar hatten sich einige Dutzend Bürger versammelt. Natürlich kann man nicht erwarten, dass wie kurz vor dem 9. November überall im Land bei den Friedensgebeten die Kirchen aus allen Nähten platzen. Damals stand unmittelbar viel auf dem Spiel – heute gibt es keine vergleichbare Notlage im Land.

Was allerdings deutlich wird: Das Gedenken ist vielerorts eher ein Ritual weniger. Die Kanzlerin oder der Bundespräsident legen Kränze nieder, Zeitzeugen erinnern. Bürgernähe sieht anders aus. Doch gerade in einer Zeit, in der es noch viele Menschen gibt, die eine Rolle in der friedlichen Revolution gespielt haben, sollte man die Möglichkeiten öfter nutzen, ihre Erinnerungen zu hören.

Wie die Staatsmacht sie ausgehorcht hat. Wie die Staatsmacht ihnen das Leben schwer gemacht hat. Wie die Staatsmacht verhindert hat, dass sie Abitur machen oder studieren können. Die DDR hat natürlich auch ganz normale Leben zugelassen – aber wer sich nicht konform verhielt, dessen Leben konnte schnell einen staatlich verordneten Knick bekommen. Vielleicht muss das häufiger erzählt werden, damit weniger Menschen auf die Idee kommen, wir lebten heute in einer Art DDR 2.0.