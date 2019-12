Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erlebnispaket fürs Eisenberger Kinderhaus Sicor

Silvana Sabbah und Frank Petzold vom Fitnessclub Elan sind am Montag vor Heiligabend ins Kinderhaus Sicor gekommen, um eine Reihe von Geschenken zu überbringen und den Kindern einen Erlebnistag in der Holzmühle Kämmeritz im kommenden Frühjahr zu schenken. „Wir freuen uns über jede Zuwendung“, sagt die stellvertretende Leiterin Vanessa Lingen. Gerade vor Weihnachten sei die Spendenbereitschaft hoch.

Zwölf Kinder haben im Sicor ihr Heim. Zwei dürfen über Weihnachten zur Familie, der Rest bleibt in der Eisenberger Einrichtung. „Bei manchen kommt gar niemand zu Besuch“, sagt Lingen. Manchmal gebe es Kontaktverbot, um das Kindswohl nicht zu gefährden.

Natürlich versuchen die Mitarbeiter, das Weihnachtsfest erfreulich zu gestalten. Plätzchenbacken gehört ebenso zum Programm wie der Festtagsbraten.

Die meisten Kinder kommen durch Inobhutnahmen hierher, manchmal auch aus Einrichtungen, die zwischenzeitlich schließen. Manchmal ist in den Familien das Jugendamt eingeschritten, manchmal suchen Eltern selbst Hilfe.

Dass der Fitnessclub Elan und dessen Vermieter All In Grundstücks GmbH ein „Erlebnispaket“ nebst kleiner Geschenke gebracht haben, kommt gut an. Ein Sportnachmittag im Studio gehört ebenso dazu wie ein Erlebnisnachmittag bei der Jugendfeuerwehr und ein Abenteuertag in der Holzmühle Kämmeritz.