Erlös aus schützenden Masken für den Eisenberger Tiergarten

Die Krankenschwester Jana Weiselowski aus Eisenberg näht in ihrer freien Zeit waschbaren Nase-Mund-Schutz für einen geringen Obolus, um die Unkosten zu decken. Einen Teil des Erlöses will sie dem Eisenberger Tiergarten spenden.

Auch die in ihrer Wohnstube aufgestellte Spendenbox zugunsten des Tiergartens ist schon gut gefüllt. „Ich will mich mit dem Maskennähen nicht bereichern und dem notleidenden Tiergarten helfen, der jetzt in der Corona-Krise dringend Unterstützung braucht“, sagt die Eisenbergerin. Auch die Mitarbeiter der Eisenberger Tafel sind vor wenigen Tagen mit Mundschutz aus ihrer Produktion ausgestattet worden.