Erlös vom Launi-Cup in Eisenberg übergeben

Eisenberg. Faschingsclub und Tiergarten in Eisenberg können die Spende gut gebrauchen.

Den Erlös des Launi-Cups 2021, einer Benefiz-Veranstaltung in Erinnerung an den tödlich verunglückten Sebastian Schöbel, haben die Organisatoren am Dienstag übergeben. Dabei waren Robby Swierkot vom Organisationsteam, Ralf Kötzsch als Präsident des Eisenberger Faschingsclubs, Bürgermeister Michael Kieslich, Philip Spitzweg vom Organisationsteam, das Tiergartenmaskottchen und Tiergartenleiter Mathias Wiesenhütter (von links). Jeweils 1500 Euro gehen an den Faschingsclub, der die Spende in neue Kostüme investieren will, und an den Tiergarten, der die Tür zur Zooschule erneuern will.