Stadtroda. Neue Informationen zum Polizeieinsatz am Montag in Stadtroda.

Ermittlungen im Rauschgiftverfahren: Polizei stürmte Wohnung und Garten in Stadtroda

Im Rahmen eines Rauschgiftverfahrens hat die Polizei in Stadtroda in einer größeren Aktion am Montag eine Wohnung und ein Gartengrundstück durchsucht. Im Visier der Ermittler der Kripo Jena stand ein Wohnungsinhaber in der Stadtrodaer Innenstadt, wie die Polizei auf Nachfrage erst am Dienstag bekannt gab. Bei dem Einsatz kam auch ein Rammbock zum Aufbrechen von Türen zum Einsatz. Bewohner des Hauses berichteten von Lärm und lauten Stimmen.

Wie eine Sprecherin der Landespolizeiinspektion Jena am Dienstag erklärte, seien im Rahmen der Ermittlungen unter anderem kleinere Mengen an Betäubungsmittel sichergestellt worden. Weitere Einzelheiten zu dem Einsatz machte sie nicht.

