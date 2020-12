Erneut 34 neue Corona-Fälle im Saale-Holzland

Nachdem dem Gesundheitsamt im Saale-Holzland-Kreis am Mittwoch 34 neue Coronafälle vor allem an Schulen gemeldet wurden, hat das Gesundheitsamt am Donnerstag, erneut 34 Infektionen mit dem neuartigen Corona-Virus registriert. Das hat das Landratsamt am Freitagvormittag mitgeteilt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Unter den neuen Fällen sind 18 Frauen und 16 Männer. Regionale Schwerpunkte des aktuellen Infektionsgeschehens im Kreis sind die erfüllende Gemeinde Stadt Eisenberg mit elf Fällen, die Verwaltungsgemeinschaft Dornburg-Camburg mit sieben und die erfüllende Gemeinde Bad Klosterlausnitz mit sechs Fällen. Drei Fälle betreffen die erfüllende Gemeinde Stadtroda, je zwei die Verwaltungsgemeinschaften Hermsdorf und Heideland-Elstertal-Schkölen sowie die erfüllende Gemeinde Bürgel, einer die VG Hügelland-Täler.

Das Gesundheitsamt habe weitere 27 Tests veranlasst, teilt die Kreisverwaltung mit. Aktuell gibt es 227 bekannte aktive Corona-Fälle im Landkreis. 598 Fälle gelten als beendet. Seit Beginn der Pandemie in Deutschland im März 2020 sind im Kreis insgesamt 825 Infektionsfälle bekannt geworden. In Quarantäne befinden sich aktuell 1034 Kreisbewohner. Für 5288 Menschen im Saale-Holzland ist die Quarantäne beendet.