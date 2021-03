Erneut braune Brühe in der Gleise

Bürgel. Anrainer an Zense und Gleise sind sauer. „Heute wieder braune Brühe in der Gleise“, teilte Ralf Kreutzmann am Dienstag völlig verärgert mit. Auch darüber, dass sich nach den ersten Verschmutzungen, nach denen die zuständigen Behörden im Einsatz waren, noch immer nichts gebessert hat.