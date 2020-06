Martin Klemm und Dietmar Schmidt am Rand der Kreistagssitzung am Mittwoch in Eisenberg.

Erneut gesungener Protest zum Kreistag im Saale-Holzland

Erneut protestierten Martin Klemm und Dietmar Schmidt am Rand der Kreistagssitzung in Eisenberg am Mittwochabend singend gegen den Umgang der Verwaltung in Bad Klosterlausnitz und des Landratsamts mit Immobiliengeschäften. Der lautstarke Protest, begleitet von Polizei und Veranstaltungsbehörde, hatte diesmal viel Publikum. Denn die Kreistagssitzung fand nicht wie gewohnt im Eisenberger Schloss statt, sondern mitten in der City in der Stadthalle, damit die Corona-Hygiene-Regeln eingehalten werden konnten.