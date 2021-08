Erneut „Heimat shoppen“ in Eisenberg

Eisenberg. Lust auf die Innenstadt-Läden machen: Auch 2021 macht Eisenberg mit bei der Aktion „Heimat shoppen“ der Industrie- und Handelskammer.

In Eisenberg geht das „Heimat shoppen“ weiter vom 30. September bis 3. Oktober 2021. Das geht aus einer Mitteilung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostthüringen hervor.

Unter dem Motto „Regionale Vielfalt entdecken“ stelle die Initiative lebendige Innenstädte in den Mittelpunkt und stärke regionale Händler, Dienstleister und Gastronomen, so die IHK. Die Aktionstage finden in insgesamt 27 Städten im Freistaat statt. Kunden und Gäste erwarte „ein buntes Programm mit spannenden Events und attraktiven Angeboten“.

„Ein Besuch in der Innenstadt lohnt sich. Dafür bedarf es nicht immer großangelegter Feste – das hat ‚Heimat shoppen‘ schon 2020 bewiesen. Kleine, aber feine Aktionen der Gewerbetreibenden sorgen auch in diesem Jahr für ein besonderes Einkaufs- und Genusserlebnis“, erklärt Almut Weinert von der Ostthüringer IHK. Unter den Lockdowns hätten insbesondere der stationäre Einzelhandel und die Gastronomie gelitten.

Kunden gestalten eigenes Lebensumfeld mit

Lebendige und zukunftsfähige Zentren seien auf die gemeinsame Unterstützung der Gesellschaft angewiesen, heißt es weiter. Das „Heimat shoppen“ solle jeden Einzelnen dafür sensibilisieren, mit dem Einkauf vor Ort auch das eigene Lebensumfeld mitzugestalten. Teilnehmer vor Ort könnten ihre Stärken ausspielen: Sortiments- und Dienstleistungskompetenz, Servicebereitschaft, Nähe, direkter Kontakt mit dem Produkt und Einkauf als „soziales Erlebnis“. Denn Kaufen bedeute nicht nur eine Bestellung aufzugeben, sondern zu entdecken, zu erleben und zu genießen, heißt es abschließend in der Mitteilung der IHK.